El sector del turismo ha evolucionado en los últimos años, guiado por la decoración y el interiorismo, hacia la creación de espacios diferenciadores, atractivos y cómodos. El diseño de interiores juega un rol esencial en todo tipo de alojamientos turísticos, como hoteles y apartamentos, desarrollando espacios envolventes y con esencia propia que van mucho más allá que una simple experiencia.

Crear espacios confortables, atrayentes y que inciten al disfrute es esencial para los negocios de alojamiento turístico, ya que la mayoría de los clientes tienen en mente estos requisitos a la hora de elegir. Al fin y al cabo, el diseño de espacios no solo representa el principal atractivo para el viajero, también determina el potencial del alojamiento.

Para ello, desde Trends Home, tienda de muebles y decoración y estudio de interiorismo, creen que ofrecer una experiencia integral compuesta por servicio, interiorismo y arquitectura es esencial para la supervivencia y evolución de los negocios turísticos.

Claves para un buen diseño de interiores en alojamientos turísticos

Como expertos con más de 20 años de experiencia en el sector aconsejan basar el diseño de interiores en función de 4 aspectos clave.

La búsqueda de la calidad es una de las claves para desarrollar un buen interiorismo. Elegir un mobiliario de gran calidad prestando especial atención a los materiales tendrá como resultado espacios atractivos, resistentes y atemporales. La selección debe realizarse en función de las necesidades y gustos, pero siempre bajo la premisa de que se debe apostar por la dualidad de comodidad y belleza con, por ejemplo, amplios sofás o cómodas camas. Desde Trends Home afirman que una apuesta segura y de tendencia es optar por materias primas básicas como la madera natural, el metal o el lino.

Otra clave es mantener un diseño de interiores coherente para atraer a los clientes, es decir, debe existir una línea decorativa que se mantenga constante en todos los espacios. Para Trends Studio, el estudio de interiorismo de Trends Home, la esencia reside en los pequeños complementos porque no solo crearán una continuidad armónica en todas las estancias, sino que serán los encargados de crear espacios atractivos y cómodos, que marcarán la diferencia y la personalidad de los alojamientos turísticos. Cuadros abstractos o de temática natural que vistan las paredes, lámparas de diseño que llenen de luz y estilo a los distintos rincones, o cojines en colores neutros que combinen con el resto de la decoración hacen que el conjunto luzca completo y agradable.

La funcionalidad de espacios y muebles también es un factor clave que no se debe dejar pasar tanto en hogares como en alojamientos turísticos. La estética es importante, pero un mueble que no resulte útil se convertirá en un estorbo. Para ello, optar por una selección de estilo nórdico, tendencia decorativa estrella desde hace años, como base del interiorismo es un plus, ya que destaca por el uso de materiales de gran calidad y de líneas sencillas que perduran en el tiempo. Con ello, se consigue un interiorismo nada recargado donde transitar con comodidad.

Para evitar los diseños de interiores carentes de carisma, una buena opción es apostar por piezas decorativas de esencia mediterránea, que caracteriza a la isla de Mallorca y a Trends Home, en colores como, por ejemplo, turquesas u ocres que consigan dar color y ese ansiado toque de calidez y confort.

Interiores sostenibles y eco-friendly: el futuro del alojamiento turístico y la restauración

La conexión y el contacto con la naturaleza se ha convertido en otra clave para crear diseños de interiores atractivos, competitivos y diferenciadores. La sostenibilidad y la conciencia ecológica no es solo tendencia y el camino hacia donde se dirige la decoración y el interiorismo, especialmente en el sector turístico, sino que también, forma parte de la esencia y valores de Trends Home y Trends Studio.

Una de las premisas de su estudio de interiorismo a la hora de realizar los distintos proyectos integrales de home staging o interiorismo en inmobiliarias, empresas de restauración o alojamientos turísticos es realizar una decoración lo más sostenible posible, optando por materiales respetuosos con el medio ambiente, mobiliario realizado con componentes reciclados o maderas procedentes de bosques sostenibles.

Interiorismo, clave para el sector del turismo

En definitiva, el diseño de interiores y la decoración se ha apoderado de un sector que cada vez tiene más en cuenta la iluminación, la distribución del espacio y los elementos de decoración, convirtiéndose en un aspecto crucial para que todo tipo de establecimientos turísticos consigan una ventaja competitiva significativa frente a la competencia.

Trends Home tiene muy en cuenta el hecho de que un espacio comercial o alojamiento turístico decorado con elegancia, mimo y prestando atención a los detalles determinará en gran medida el confort de las personas que disfruten de él y, por tanto, el éxito dentro del sector. Para conseguirlo, su estudio de interiorismo, Trends Studio, compuesto por un equipo multidisciplinar de expertos, trabaja con el claro objetivo de ayudar a materializar los espacios que están en la mente de cada cliente desarrollando proyectos integrales de interiorismo personalizados que permitan trasmitir a través del diseño la imagen de marca, sus valores y la visión del negocio.