La presidenta del PP de Balears, Marga Prohens, habló ayer sobre los presupuestos presentados por el Govern, a los que tildó de «pésimos y un insulto para los ciudadanos». La diputada detalló que se trata del mismo documento firmado por Armengol en 2019 y que los senadores pondrán en marcha el próximo miércoles. Sobre las declaraciones de los socialistas, la presidenta del PP declaró que la parte fiscal del REB se tiene que aprobar en el Congreso y en el Senado, «no en la capilla del Consolat»: «Imagino que se han equivocado. Dudo que no sepan dónde se aprueban las leyes. Esperamos que el PSOE vote sí porque si no lo hacen tendrán dificultades para encontrar excusas». Prohens defendió que tiene que llegar ahora porque es el momento idóneo. «Supondría una bajada del 90% de los impuestos a empresas y autónomos. Decir que no sería insultar a los ciudadanos», añadió.

«Sánchez y Montero recortan 30 millones en inversiones directas y dejan sin convenio de carreteras y ferroviario. Es un problema capital de Balears, y la gran perjudicada es Palma porque no se podrán mejorar los accesos por carretera en un momento en el que vivimos un ‘caos circulatorio’ durante todo el año. Son dineros robados por Sánchez en carreteras. Una gran mentira que Armengol ha intentado vender a los medios y ciudadanos porque la realidad es que no estamos por encima de la media en inversión por habitante», incidió Prohens.

La presidenta de los populares quiso hacer hincapié en la idea de que «nos freirán a impuestos por sus bonos electoralistas y los acabarán pagando las familias y las clases medias». Además, aprovechó para recordar el aumento de la cuota de autónomos, que según los nuevos cálculos de cotización, sería de ocho euros al mes (96 al año) para la gran mayoría de los autónomos, y de 18,7 euros al mes (225 euros al año) para los autónomos societarios: «Estos presupuestos son un dardo a la reactivación económica».