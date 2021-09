«En este Pacto de izquierdas, Més no tiene ni el papel ni el peso que le corresponde»

Una alcaldesa y un alcalde en liza. La alcaldesa de Esporles, Maria Ramon, y el alcalde de Deià, Lluís Apesteguia, se disputarán ser el candidato de Més al Govern en 2023. Será en unas primarias que tendrán lugar el 24 de octubre. Ambos apuestan para que Més lidere las políticas del Govern del Pacto y no ser comparsas del PSOE. Coinciden plenamente en las líneas rojas que no puede traspasar Més

«Una nova il·lusió» es vuestro lema. «Qué mensaje queréis enviar?

Que es un proyecto colectivo que ponemos a disposición de la militancia, con el objetivo de ir a las elecciones con voluntad de ganar para transformar la realidad de Balears. Impulsarnos hacia el futuro con fuerza e ilusión.

¿Qué le ha empujado a presentarse?

Ha sido una combinación de apoyos, de compartir una idea con muchos compañeros y fruto de una reflexión personal. Nace de la idea de que las primarias no pueden ser un concurso de popularidad, deben ser un espacio para hacer un debate colectivo sobre la estrategia de Més para liderar los pactos de izquierdas y transformar en lo que el país necesita.

¿Cómo será el Més de Lluís Apesteguia?

He sido claro sobre cuáles serán los pilares de la candidatura. Un compromiso personal es que si salgo candidato y en 2023 Més no puede liderar el Pacto, yo no formaré parte del Govern y me dedicaré a trabajar para que el 2027 sí lo lideremos. La participación o no en el Govern la decidirá la asamblea, pero creemos que no debemos participar en un Govern que no podamos condicionar en su globalidad.

¿Será el coordinador de Més si gana o es partidario de bicefalia?

Son dos procesos diferentes y ahora mismo no lo he decidido y se debe hablar con mucha gente. Son procesos colectivos y lo importante es hacer equipos plurales. Después de las primarias nos pondremos a trabajar para el congreso.

¿Considera que Més hace de comparsa en el Govern?

Creo que en este Pacto Més no tiene ni el papel ni el peso que le corresponde. Sin Més no habría Pacto de izquierdas y por ello deberíamos tener un papel mucho más condicionante en la acción y las políticas del Govern.

¿Es el candidato del sector de Bel Busquets que tuvo que abandonar la dirección tras la crisis de 2019?

No. De mi candidatura respondo yo y prueba de ello es que dentro del equipo que me apoya hay gente muy plural.

¿Habrá pacto antes de las primarias con Maria Ramon?

No es una cuestión de personas, lo planteamos como una propuesta clara de cuál debe ser la estrategia de Més. Evitar las primarias sería en el caso de que sean negativas, pero no es el caso. Con Maria Ramon tengo una relación de amistad y es una persona importante para el futuro de Més. Todas las diversidades de Més se deben ver reflejadas en las candidaturas.

¿Teme que le pase factura la autopista de cuando estaba en el Consell?

No. El papel que me encargó el partido, dentro de los límites del Pacto, intenté hacerlo lo mejor posible.

¿Líneas rojas?

A nivel personal diré que se debe asumir como una cuestión de país el cambio de modelo económico, la problemática de la vivienda y la reforma de la financiación.