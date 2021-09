Juaneda Hospitales ha fichado a la médico especialista en Ginecología María Josefa Manzano Villalba. La doctora Manzano asume su puesto en unos momentos en los que la pandemia de covid-19 ha ocasionado cambios sustanciales en los riesgos para la salud de la mujer. "La covid lo ha cambiado todo y con ello también la salud de las mujeres”, señala la especialista, quien ha recogido ya la experiencia profesional de que “la pandemia ha colapsado las consultas hospitalarias, generando unas listas de espera inenarrables, lo que ha tenido como consecuencia que se retrasaran muchas visitas”.

Este colapso en la sanidad pública ha generado “la aparición de cánceres en estadios más avanzados, en mujeres con unos síntomas determinados, ante los que en otras circunstancias diferentes a las que nos ha tocado vivir a causa de la pandemia, probablemente hubieran acudido antes al médico”, explica la Dra. Manzano.

Los cánceres más avanzados y con peores pronósticos que antes de la crisis sanitaria “son mayoritariamente los que se presentan en mujeres de cierta edad, principalmente el cáncer de endometrio o de ovario y los sarcomas uterinos. También el de mama, pero en menor medida que estos que he mencionado, por estar más protocolizado”.

Y añade: “La covid ha generado una confusión general, de no saber qué hacer, de no fiarse de nadie, de cierta crispación con un punto de agresividad y de emociones negativas, que ha hecho que, por ejemplo haya pacientes que han reaccionado negándose a ir al médico si la demora es grande, lo cual es muy negativo para la salud de todos.”

Esta tensión emocional dificulta en estos momentos algo que la doctora Pepa Manzano considera esencial y a lo que ha dedicado grandes esfuerzos a lo largo de su carrera: “He intentado siempre que la base de la relación entre el médico y la paciente se encuentre en la confianza y eso es algo que esta situación de conflicto ha hecho que se desdibuje.”

Dado que “la pandemia se ha cebado en las personas mayores”, Manzano recomienda especialmente a las mujeres que están ya por encima de los 60 años “que si tienen algún tipo de problema ginecológico consulten con el especialista lo antes posible, antes de que el problema sea mayor” ya que “actitudes como la del avestruz abocan al desastre”.

La ginecóloga hace además otra llamada de atención a los jóvenes sobre las conductas de riesgo en materia sexual, que “si bien ya vienen de antes de la pandemia, puede que ahora, con la relajación de las limitaciones sociales vean aumentada su incidencia en la salud, con problemas derivados de la transmisión de enfermedades sexuales”.

Aunque la doctora Manzano va más allá y explica que “lo que realmente me preocupa es la actitud de la sociedad, no solo por las conductas de riesgo y la promiscuidad sin precauciones, sino también porque veo en mi consulta a adolescentes que me traen las madres a una primera visita y detecto una regresión en la valoración sexual de la mujer”.

“Veo –explica –que hay muchas niñas que inician sus relaciones sexuales muy pronto y que lo hacen por 'ser las más populares', algo que es un valor en auge y que significa presentar conductas y actitudes de persona adulta, sin serlo y sin unos objetivos sexuales, ya que muchas de ellas admiten que ni tan siquiera disfrutan de sus relaciones, ni tienen orgasmos.”

“Percibimos –lamenta la Dra. Manzano –que hay muchas niñas que son verdaderamente 'servilletas de usar y tirar' por obtener una posición, realizando unas prácticas que luego, además, pueden complicarles la vida, a causa ya no solo, ahora, de la covid, sino de muchas enfermedades de transmisión sexual, ante las que nos estamos quedando sin estrategias”.

Ya existen, destaca la especialista, gonococos (bacteria origen de la gonorrea) que se han tornado resistentes a los antibióticos “y no sabemos cómo tratarlos” y que pueden tener consecuencias “como llevar a una mujer a perder el útero y los ovarios por una enfermedad inflamatoria pélvica complicada y con ello llegar a condicionar su fertilidad”.

Además, el virus del papiloma humano “ha pasado de un 50% de casos esperados entre las mujeres sexualmente activas, a un 90%, por lo que damos a toda mujer como infectada en algún momento de su vida, con aumento del riesgo de desarrollar cánceres ginecológicos asociados y de amígdalas, también entre los varones, contagiados a través del sexo oral”.

La especialista enfatiza la necesidad de seguir estrictamente las campañas de prevención mediante la vacunación y el cribado, “ante una enfermedad que el uso de preservativos solo protege en un 85% y que es de muy difícil prevención y ante la que existe una gran falta de información y formación, aún en el siglo XXI, de la mujer hacia su propio cuerpo”.