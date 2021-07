El comité de crisis de Son Espases acordó ayer diferentes medidas para paliar la falta de enfermeras para afrontar la actual ola de coronavirus en Baleares. Entre las medidas, aceptar contrataciones a tiempo parcial para profesionales que puedan compatibilizar la atención en el hospital con otros trabajos y, por otro lado, poner a médicos que se han ofrecido voluntarios a vacunar para liberar enfermeras.

Relacionadas La presión hospitalaria seguirá creciendo hasta finales de agosto

En estos momento, los pacientes que ingresan por covid en Son Espases es más alto de los que reciben el alta, por lo que se hace necesario liberar camas y redistribuir profesionales. El hospital de referencia está atendiendo en urgencias 450 casos diarios, por lo que pide sólo acudir en casos graves.

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, defendía ayer que si el Servei de Salud (IBSalut) no contrata más profesionales es porque ha sumado a todos los disponibles "y porque no hay más". En rueda de prensa, la responsable de Salud explicó que en Atención Primaria se ha contratado a 150 enfermeras o que la Gestión Sanitaria y Asistencia (Gesaib) ha contratado a más de 1.200 para controles de puertos y aeropuertos y para la vacunación.

Gómez se pronunció sobre al plan voluntario para renunciar a las vacaciones y a su escasa acogida en un primer momento. La consellera expresó so confianza en "no tener que llegar" a suspender los periodos de descanso, "algo que no se ha hecho nunca".