La presión hospitalaria seguirá creciendohasta finales de agosto

Salud informó ayer de 746 nuevos casos de coronavirus en las islas, en una cifra que se sigue moviendo en los mismos umbrales que durante todo este mes de julio. Según apuntó la consellera Gómez, en estos momentos las islas se encuentran en «la meseta» de contagios de la curva, con una ralentización de los nuevos casos, especialmente en Mallorca.

Con este nuevo dato, las islas acumulan una incidencia de 1.031 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días.

La mitad que en la tercera ola

Con todo, pese al elevado número de contagios, el más alto de las cinco olas registradas en la isla, la situación hospitalaria sigue todavía por debajo de los niveles de ocupación de camas hospitalarias y de UCI alcanzadas durante la tercera ola. La consellera Gómez insistía ayer en subrayarlo, señalando que «tenemos la mitad de hospitalizaciones que en el pico de la tercera ola de enero y eso que el pico de contagios de enero fue de 700 casos en un día y ahora lo hemos tenido en 900». Un cambio que, apuntó, se debe al avance de la vacunación.

Según detalló la responsable de la campaña de vacunación, Eugènica Carandell, mientras ahora los ingresos en planta suponen el 1,9 por ciento de los enfermos, en olas anteriores llegó a superar el 4 por ciento. Por otra parte, mientras en estos momentos ingresan en la UCI el 0,4 por ciento de los positivos, en olas anteriores eran el 1 por ciento.

No obstante, después de asegurar que «ya nos acercamos al pico de contagios», explicó que los modelos predictivos con los que trabaja la conselleria sitúan el pico de las hospitalizaciones el 22 de agosto. Según esta proyección, ese día se alcanzaría el máximo nivel de la presión hospitalaria durante esta nueva ola de coronavirus y a partir de ahí empezaría a descender y a dar un respiro a los hospitales del archipiélago.

De esta manera, todavía los hospitales de las islas tendrían todavía por delante tres semanas de tensión debido al coronavirus.

«Habrá que ver, no dejan de ser modelos predictivos y hace unas semanas nos decían que sería el día 16», se mostró cauta, no obstante, la consellera de Salud.

De momento, ante la situación, el comité de crisis de Son Espases acordó ayer aceptar contrataciones a tiempo parcial para profesionales que puedan compatibilizar la atención en el hospital con otros trabajos y poner a vacunar a médicos que se han ofrecido voluntarios para paliar la necesidad de enfermeras.

En estos momento, los pacientes que ingresan por covid en Son Espases es más alto de los que reciben el alta, por lo que se hace necesario liberar camas y redistribuir profesionales. Además, el hospital de referencia está atendiendo en urgencias 450 casos diarios, por lo que pide a la población sólo acudir en casos graves.

Revisión de restricciones el 23

La consellera Gómez recordó que el 80 por ciento de los nuevos casos son personas menores de 39 años, por lo que, señaló, los esfuerzos se centran ahora en transmitir la importancia de la vacunación en esa franja de edad.

Sobre la posibilidad de adoptar nuevas restricciones ante el todavía elevado número de contagios diarios y ante el aumento de la presión hospitalaria aún en las próximas semanas, Gómez, que pidió no hablar de «restricciones» sino de «medidas», explicó que el paquete vigente que incluye la prohibición de reuniones sociales entre no convivientes entre la una y las seis de la madrugada se revisará el próximo 23 de agosto y no en el margen de 15 días como se había hecho hasta ahora.