Coronavirus en Baleares: Salud, desbordada con 7.460 positivos y 37.300 contactos estrechos

Que Salud se encuentra desbordada en estos momentos es una conclusión a la que se llega repasando las cifras actuales de contagios. Según los datos facilitados ayer, en estos momentos en el archipiélago hay un total de 7.460 personas con la infección activa cada una de las cuales habría generado, de media, cinco contactos estrechos, según estimaciones con las que trabaja el propio Servei de Salut.

Esto nos lleva a concluir que otros 37.300 baleares tendrían esa consideración y, en su gran mayoría, deberían estar guardando los preceptivos diez días de aislamiento en sus domicilios bajo el control de Atención Primaria o de la central de rastreo covid.

Pero lo cierto es que ni la conselleria de Salud dispone de personal suficiente para realizar estas labores de rastreo ni hay manera material de controlar que todas las personas que deberían estar aisladas como contactos estrechos durante diez días lo estén haciendo efectivamente.

La propia conselleria de Administraciones Públicas, a la que su homóloga de Salud le ha encargado la tramitación de los expedientes abiertos por posibles incumplimientos de estos aislamientos, desconocía cuántas actas se han incoado por esta causa.

Un total de 229 rastreadores

Independientemente de la lentitud o eficacia del aparato administrativo sancionador, lo cierto es que la conselleria de Salud dispone en estos momentos de 139 rastreadores que trabajan en la central covid del polígono Can Valero apoyados por un contingente militar de 90 soldados que trabajan en tres turnos diarios.

En total, Salud cuenta con 229 personas para controlar a algo menos de 44.600 contagiados y contactos estrechos de ellos una vez descontados los 180 enfermos ingresados ayer en hospitales baleares, ya sea en planta o en UCI. Las cifras hablan por sí solas.

La situación más complicada la estaría viviendo Mallorca, territorio del que ayer se informó que tenía a 5.338 personas contagiadas controladas por Atención Primaria y que, a tenor del ratio aceptado por la conselleria de Salud, habrían generado más de 25.000 contactos estrechos a los que también habría que prestar algún tipo de atención.

No obstante, la consideración de contacto estrecho que deba guardar cuarentena de diez días acaba de ser modificada por el ministerio de Sanidad (el pasado viernes, 16 de julio) de forma que, de manera general, las personas asintomáticas quedarán exentas de realizar cuarentena. No obstante, deberán evitar el contacto con personas vulnerables, usar mascarilla en interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y estar vigilantes ante la posible aparición de síntomas compatibles con la covid-19. No obstante, deberán someterse a una prueba diagnóstica al inicio (PCR o antígeno), y a una PCR a los 7 días.

Las excepciones a esta generalidad son haberse contagiado por las variantes beta (sudafricana) o gamma (brasileña), estar inmunodeprimido, tener inmunodeficiencia primaria o secundaria, ser enfermo crónico o, algo muy común aquí, ser contacto de un caso de trasmisión a partir de la cría de visones.

Sanción a particulares por 3,39 millones

Hasta el pasado viernes 16 de julio, la conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad tenía registrados un total de 28.878 expedientes abiertos a empresas o establecimientos y a particulares por algún tipo de incumplimientos de las normas dictadas durante esta pandemia. Esta conselleria no pudo detallar cuántos de estos expedientes habían sido abiertos por incumplir aislamientos o cuarentenas. Tan solo pudo precisar que de los que están en tramitación se han hecho propuestas de sanción por valor de 6.659.065 euros, de los que 3.264.203 corresponden a establecimientos y 3.394.863 euros a particulares.