Gómez, sobre el macrobrote: “Me queda la impotencia de dejar salir personas cuando sabíamos que habría más positivos”

La consellera de Salud, Patricia Gómez, defiende toda la actuación del Govern en la gestión del macrobrote de estudiantes originado en Mallorca y que ha dejado más de 2.000 positivos en toda España. La titular de Salud defiende desde la gestión previa a que se gestara el brote como el confinamiento forzoso de los menores tumbado por la justicia. “Me queda la sensación de impotencia de haber dejado salir personas de las que sabíamos que habría positivos”, ha lamentado Gómez, en alusión a los 118 jóvenes que salieron en barco a Valencia y de los que 14 dieron positivo nada más llegar. “Estoy segura que si lo miramos, habrá más entre el resto”, ha pronunciado la consellera de Salud.

La consellera Gómez ha comparecido hoy en el Parlament para dar explicaciones de un brote del que ha defendido que “no soy la responsable de los contagios” y que “la magnitud del brote obligaba a actuar con rapidez”. En este sentido ha cifrado que a 30 de junio había 2.135 positivos, 302 casos secundarios, 8.125 contactos estrechos, 19 hospitalizados y uno en UCI. Con todo, la consellera ha insistido en que se denunciará y sancionará a las empresas organizadoras de los viajes de estudio.

La consellera ha defendido el confinamiento de los jóvenes en la certeza de que entre los contactos estrechos habría más positivos, como se evidenció en su llegada a Valencia, por lo que ha insistido en que “no estamos de acuerdo” con la resolución judicial que tumbó el confinamiento forzoso. “Lo cual no quiere decir que no lo acatemos o que queramos interferir en la justicia”, ha defendido.

La consellera ha explicado incluso que entre el grupo de estudiantes andaluces del que Vox denunció su “secuestro” por no haber asistido al concierto de la Plaza de Toros ni haber coincidido con los otros grupos, de 49 jóvenes, 33 dieron positivo.

”Debía comparecer Armengol”

Frente a las críticas de PP y especialmente de Ciudadanos por los errores en la prevención una vez se tuvo conocimiento de los viajes de estudiantes y por la autorización del concierto de la Plaza de Toros, la consellera Gómez ha preguntado “¿cómo podíamos prever que una vuelta en barca se convirtiera en una party boat?” o “¿cómo sabemos que los contagios se han producido en el concierto o si se han contagiado en la piscina o en la habitación?”. En cualquier caso, ha señalado que “los conciertos están permitidos con unas condiciones, el Govern no autoriza nada”.

Con todo, desde la oposición, la diputada del PP, Marga Duran, ha reprochado que no comparezca la presidenta del Govern, Francina Armengol. “¿Qué ha hecho la presidenta? Primero esconderse en el Consolat, luego un hilo de Twitter y después un tour por las televisiones, que no sirve de nada”, ha criticado la popular. “No es usted quien debía comparecer, sino la presidenta”, ha defendido también la portavoz de El Pi, Lina Pons.