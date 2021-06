La diputada del PP Núria Riera, registró ayer una proposición no de ley (PNL) para reconocer la labor de los educadores sociales e instar al Govern a mantener la figura del educador social en los centros educativos de secundaria de Balears. El colectivo de profesionales ha denunciado la eliminación de esta figura en los centros por parte de Educación para sustituirla por otros profesionales sin titulación universitaria.

Riera, que se reunió con representantes del sector el paso viernes, señaló que «nos hemos enterado de la intención de la Conselleria de suprimir esta figura tan necesaria y sustituirla por otros técnicos que, a pesar de hacer una buena labor, no pueden suplir la tarea específica del educador social». La parlamentaria añadió que «el propio Govern recoge en su proyecto de ley educativo la figura del educador social como una figura de personal no docente imprescindible para dar una completa educación de calidad, por lo que no se entiende que ahora tengan la intención de suprimirla».

La iniciativa del PP apunta la importancia de «la red de educadores sociales, que permite realizar una tarea de acompañamiento y ayuda a los jóvenes dentro y fuera del centro educativo, mediante talleres de habilidades sociales, información afectiva-sexual, apoyo emocional, acompañamiento deportivo fuera del centro y en diferentes servicios externos, como la resolución de conflictos, entre otros».