El PP balear se ha sumado este domingo al rechazo a los indultos a los presos del procés con recogida de firmas en las diferentes islas, pero con una mínima delegación a Colón. La futura líder del partido, Marga Prohens, que tal y como estaba previsto no ha asistido a la manifestación en Madrid, ha estado recogiendo firmas en Menorca. En Mallorca, el líder de los populares de la islas, Llorenç Galmés, y el presidente de la junta de Palma, Jaime Martínez, también han recogido firmas con otros cargos en una carpa en el paseo del Portitxol.

De la misma manera que otros barones del PP, como Feijóo, Moreno o Mañueco, Prohens no se ha desplazado a Madrid para participar en la marcha de Colón. La candidata a la presidencia de los populares de las islas excusó su ausencia en su agenda este fin de semana en Menorca. Sin embargo, después de haber participado ayer en el acto de presentación de su candidatura, hoy ha recogido firmas contra los indultos a los presos del procés junto a la presidenta del PP menorquín, Coia Sugrañes, en una carpa en Menorca.

A la capital sólo se ha desplazado una pequeña delegación del PP balear encabezada por el secretario general del partido, Toni Fuster, que ha acudido en compañía de la portavoz en Cort, Mercedes Celeste, y del exalcalde de Campos y diputado en el Parlament, Sebastià Sagreras, y de miembros de Nuevas Generaciones de Balears.

Tampoco han asistido a Colón ni la líder de Ciudadanos en Baleares, Patricia Guasp, ni el líder de Vox en las islas, Jorge Campos. Quien sí se ha dejado ver compartiendo imágenes desde el lugar es el expresidente del Govern y ahora eurodiputado naranja, José Ramón Bauzá.

Martínez: "El PP está con la Constitución"

Mientras, en Palma, el líder del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, y el presidente de la junta territorial de la capital, Jaime Martínez, han estado recogiendo firmas en el Portitxol con otros miembros del partido como la expresidenta del Consell y senadora María Salom, la expresidenta del Parlament Marga Duran, o el conseller insular Jeroni Salom.

"Palma está con la concordia, la convivencia y la libertad; no con los indultos del Gobierno Sánchez”, defendió en declaraciones para los medios Martínez: "Estamos viendo que estos indultos son una primera fase de una hoja de ruta marcada por Pedro Sánchez y los partidos independentistas para volver a vivir unos acontecimientos similares a los que hace unos años llevaron a la cárcel a los condenados”. “El Partido Popular está con la Constitución, con la democracia y con la libertad y consideramos que esta situación solo conduce a que se vuelvan a repetir unos acontecimientos lamentables”, defendió, apuntando que “además, no se pueden negociar indultos con quienes no manifiestan ningún tipo de arrepentimiento”.