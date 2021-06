«Prohens es un titular con Irene Montero, me quedo con Armengol»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿La política era esto?»

A veces, la política deja mucho que desear. Creía que consistía en luchar por unos intereses, no en destrozar al oponente, y eso me decepciona.

Se decepciona usted a ratos.

Sí, me lo he replanteado. Me decían que tenía que cambiar la piel y poner callo, pero no quiero. Tuve dudas sobre si continuar, y he hecho un pacto con el presidente de El Pi para seguir con él, pero no me preguntes qué pasará de aquí a dos años.

Le pregunto quién preside El Pi, ni lo recuerdo.

Amengual preside y manda. Jaume Font era mediático, y Antoni es más de distancias cortas. Hay que darle una oportunidad y, después de haber tenido tiras y aflojas, estoy a muerte con él.

¿El Pi acabará como UM?

De ninguna manera. En El Pi hay personas honestas, o no hubiera venido. No estaría en la UM rancia, las personas nacidas ahora a la política nos estamos rearmando.

Me sorprendió que entrara en política.

Y a mí también. No vine por ambición, sino por Jaume Font, mi amigo desde los catorce años.

Pues menudo chasco cuando Font se larga.

Le dije a Jaume que «todos los hombres sois iguales, te prometen mucho y luego te dejan». Estaba muy solo en el partido.

Y ahora me sorprende que no entrara usted antes.

Me lo tomo como un superpiropazo, pero no estaba preparada. Recapacitando, lo de Vox me influyó mucho, no quiero ni nombrarlos.

De casta le viene a la hija del alcalde Antoni Pons.

Mi padre fue un gran ejemplo, me enseñó sin pretenderlo. Él perteneció a la UM anterior a los escándalos y es uno de los alcaldes que murieron pobres, un humanista y un idealista.

La mujer más inteligente que conozco afirma que usted «ha crecido».

Me ha costado madurar, porque tengo una niña dentro que no quiero abandonar. Fui un personaje antes que persona, la tele me comió un poco. Tuve la autoestima baja, ahora he encajado las dos vertientes y me siento mejor, más madura. Sin pasarme, o me caigo del árbol.

El alcalde de sa Pobla la quiere de líder de El Pi.

Hasta eso no he madurado. Llorenç es un amor, pero no lo sé. Ambos tenemos una gran energía, yo me enfado pronto y me dicen que tengo el «geni pobler».

¿Ve cansada a Armengol?

Sí, la veo cansada e incomprendida. Entonces pienso si está preparando su relevo, pero miro a mi alrededor en el Parlament y no lo veo. Ganó hace dos años para gestionar un éxito, y se encuentra con una pandemia.

Ahora, tendrá que elegir usted entre Armengol y Marga Prohens.

Elijo a Armengol, me quedo con ella porque ha gobernado y ha demostrado que es presidenta, como le digo siempre, «dentro de las aguas territoriales». Prohens es un titular con la ministra Irene Montero. Lo tiene todo por demostrar, aunque estos días veo euforia en los escaños del PP.

Prohens lo tiene fácil, después de Company.

Fácil, pero no tanto. Faltan dos años, el suflé de Ayuso se desinflará y Madrid no es Balears. Company se quería ir hace tiempo, y eso se nota, estaba de salida.

¿Ha ejercido usted alguna vez de rubia?

Sí, jajaja. Mi sobrino y ahijado me dice que «no eres lo suficientemente rubia para lo tonta que eres». No me siento rubia por dentro, pero lo he sido sobre todo para conseguir entrevistas, una caída de ojos y luego a muerte.

¿En política es del Grupo Serra?

No, siento agradecimiento hacia mis compañeros y jefas, pero no soy de nadie. Ya me gustaría que alguien me adoptara.

Creo que escribí el mensaje nupcial en una de sus bodas.

Solo me casé una vez, con el hombre de mi vida que luego no lo fue, y guardo clasificado ese escrito como un tesoro.

¿Usted también quiere hacerse las fotos de la entrevista en el Hat Bar?

Yo no. El folklorismo y el espectáculo, lo justo con mis amigos.

¿Su mejor momento es hoy?

Siempre. Esto se aprende con los años, porque antes vivía en el futuro. Está siendo un buen día.