José Hila, sobre la investigación de la fiesta ilegal de la Policía Local de Palma: «La falta de un instructor es difícil de entender»

El alcalde de Palma, José Hila, consideró ayer «difícil de entender» que el Govern no haya encontrado un instructor para investigar la fiesta de la Policía Local celebrada en el cuartel de Sant Ferran. Como consecuencia, el Ayuntamiento ha tenido que levantar la suspensión de empleo y sueldo a los inspectores Joan Llompart y Carlos Tomás, que supuestamente autorizaron la celebración en la que se incumplieron las restricciones por la covid, y también debe buscar ahora quien lleve a cabo esta tramitación.

Tal como publicó este diario ayer, la responsabilidad de encontrar un instructor recae ahora en el Ayuntamiento, que espera designar a un responsable «en un tiempo razonable», estimó el alcalde.

Sobre el hecho de que la conselleria de Función Pública, a la que Cort había solicitado que se hiciera cargo del expediente de la fiesta en la Policía Local, no haya encontrado un instructor para tramitar este caso, Hila no ocultó su asombro. «Es difícil de entender que en una bolsa de instructores -tampoco es un tema tan complicado- nadie se ofrezca a hacer la instrucción», dijo el alcalde.

Hila también confirmó lo avanzado por este diario, que las medidas cautelares sobre los agentes que supuestamente habían autorizado la celebración dentro del cuartel habían quedado suspendidas. «No se pueden alargar sin una instrucción de un expediente y sin un instructor. Están limitadas en el tiempo las que se pueden poner provisionalmente, hasta que no lo haga el instructor. Por tanto, estas se agotaron y, si no tenemos instructor, no podemos poner nuevas medidas cautelares. Ahora lo buscaremos dentro del Ayuntamiento y, después, que este instructor tome las que considere», explicó Hila.

El alcalde recordó que el Ayuntamiento, después de que el área de Seguridad Ciudadana abriera expediente por esta fiesta, había solicitado a la conselleria de Función Pública que nombrara a un instructor.