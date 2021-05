Esta mañana ha quedado visto para sentencia el juicio por el asesinato ocurrido en la Colònia de Sant Jordi. El acusado se ha despedido del jurado volviendo a pedir perdón a los familiares de la víctima y ha dicho que era consciente de que tenía "que pagar por lo que hice".

Antes de que concluyera el juicio contra Celestino R. han declarado los guardias civiles que realizaron la investigación de este asesinato, ocurrido en septiembre de 2019, que costó la vida a la mujer alemana Verónica Hoffmann. Han explicado que en el piso encontraron dos cuchillos detrás de una puerta. Uno de ellos tenía el mango roto y con manchas de sangre. Explicaron que la agresión comenzó en el comedor de la vivienda y que parece que la mujer intentó huir hacia la terraza. En el apartamento había una sola cama, por lo que concluyeron que el acusado y la víctima eran pareja.

Las dos forenses que realizaron la autopsia también confirmaron que el cadáver de la mujer no presentaba lesiones de defensa, lo que indicaba que se trató de un ataque por sorpresa. Sufrió hasta cuatro puñaladas, una de ellas mortal. El ataque, además, fue de frente, según señalaron las dos forenses.

Una vez escuchados los testigos y los peritos, la fiscalía mantuvo su propuesta de solicitar contra el acusado una condena de 16 años de prisión por un delito de asesinato. Afirma la acusación que fue un ataque por sorpresa, como demostraba que la mujer alemana no presentaba lesiones de defensa. “Celestino estaba enfadado. Estuvo despierto toda la noche esperando a la mujer y cuando volvió de madrugada a casa "la atacó y la mató”. Niega la acusación que fuera un arrebato, como contó el acusado al explicar su versión de los hechos, e incidió que no era cierto que el agresor actuara bajos los efectos del alcohol. “Nadie apreció que estuviera borracho”, dijo la fiscal, que insistió en que no existió una discusión previa al ataque. La fiscalía considera también que no ha quedado claro que la víctima y el acusado fueran pareja, o solo compañeros de piso, por lo que no reclama la agravante de parentesco.

La comunidad autónoma, en cambio, como acusación popular sí cree que Celestino y Verónica mantenían una relación sentimental y por ello pide que se aplique esta agravante. El letrado ha insistido en que fue un ataque por sorpresa, sin riña previa, y recordó las palabras que había escuchado una vecina, que señaló que el acusado decía “te quiero”, refiriéndose a la mujer a la que había apuñalado. También señaló que se trataba de un crimen de género, porque al acusado le sentó mal que aquella noche la mujer hubiera salido y hubiera vuelto a casa de madrugada. “Espero toda la noche despierto para esperarla”, reiteró.

La defensa considera que a Celestino R. no se le puede condenar por asesinato, sino por homicidio, y reitera que se trató de un arrebato, sin intención de matarla. “No tenía ninguna razón para matar a Verónica”, insistió.