«Todo el Consell debería haber estado en la apertura de la nueva autovía»

La ausencia más significativa fue la del conseller de las carreteras, Iván Sevillano (Podemos).

El conseller Sevillano ha sido quien ha gestionado esta infraestructura, que ha tenido no pocas dificultades, y él se ha encargado de ejecutarla. Al final no ha estado en el momento de abrirla, pero es su decisión y yo la respeto.

«Hay que decir basta y cambiar el modelo de carretera de la isla. La de Campos será la última de estas características»

La respeta, pero ¿la entiende?

Es una infraestructura que el Consell ha hecho y debe dar la cara. Yo voy con la cara bien alta, ya que creo que es una necesidad de la comarca del Migjorn. Lo hablé con el conseller Sevillano, le dije que creía que debía estar en la inauguración y él me contestó que no podía por una cuestión de partido. No pude hacer más que respetar su decisión.

Los ecologistas esperaban que la izquierda desarrollaría otro tipo de infraestructura

A quien nos toca gobernar debemos escuchar todas las posturas. Entiendo el acuerdo de todos los partidos que por unanimidad decidieron que esta infraestructura era necesaria. A la vez entiendo que debemos cambiar el modelo de carreteras de Mallorca y decir basta a las macroinfraestructuras, como especificará el nuevo Plan Director de Carreteras que sacaremos en breve. La de Llucmajor a Campos será el último proyecto de estas características en Mallorca, aparte de culminar el tramo uno del segundo cinturón, y debemos apostar por un modelo de movilidad más sostenible, con rutas ciclistas, peatonales y más integración paisajística. Esta será la tónica en el nuevo convenio de carreteras que firmaremos este año con el Ministerio.

«Las carreteras de Mallorca no son estatales, son insulares, y no cabe la posibilidad de ningún peaje»

¿Y ahora Madrid nos quiere poner peajes a las carreteras?

El jueves en Madrid hablamos de ello con el Ministerio. Lo que ha hecho el Gobierno de España es abrir un debate que el PP ya lo había intentado. Explican que el coste de red viaria estatal es deficitario y por ello han presentado a Europa los peajes. En Mallorca la red de carreteras no es estatal, es del Consell, y tenemos claro que nadie va a poner peajes en nuestras carreteras, ya que aquí se financian a través de un convenio por la cuestión de insularidad y el Régimen Especial.

¿Qué vía han utilizado para pagar ayudas covid más rápido que el Govern?

Teníamos claro que el procedimiento debía ser muy ágil. Cuando supimos que cerraban los interiores de bares y restaurantes nos pusimos a trabajar todo un fin de semana en busca de una solución. El instrumento utilizado ha sido la Fundació Mallorca Turisme, le cambiamos los estatutos para poder dar ayudas a la pandemia y en estos momentos ya hay 23 millones en los bolsillos de las empresas y negocios que en 15 días cobran 1.500 euros. Además, hemos puesto la Fundació Mallorca Turisme al servicio de los ayuntamientos para que puedan tramitar sus ayudas mediante este organismo. Ya hay 22 municipios que la utilizan, entre ellos Palma. Quiero destacar la gran labor de todo el equipo de la Fundació y del conseller Andreu Serra, ya que se han dado unas 13.000 ayudas desde diciembre.

¿Temió por una cascada de contagios de covid en las residencias, como pasó en Madrid?

Fueron momentos muy críticos y todo el equipo del IMAS se puso a trabajar para arbitrar medidas, como por ejemplo restringir las visitas. No nos podíamos arriesgar a que pasara lo de Madrid. Se ha demostrado la importancia de los servicios públicos, que en nuestro caso han conseguido que el virus no entrara con la misma virulencia en las residencias públicas que en las privadas, que por una cuestión de ratios de personal han necesitado su intervención. Hubo una coordinación diaria con el IB-Salut, se realizó un plan de contingencia y no se escatimaron recursos contratando a 200 personas.

En el IB-Salut han dimitido dos cargos que se vacunaron el primer día. Su directora de Gent Gran sigue y con un acuerdo de pleno que pide su destitución.

Es cierto que Sofía Alonso se vacunó el primer día, pero le tocaba solo unos días después al ser directora provisional de la Bonanova y visitar todas las residencias del IMAS. Siempre tuve claro que no era un caso para hacerla dimitir. Parte del éxito de la gestión de las residencias es por ella. El pleno no es quien nombra o destituye directores insulares, es una potestad de la presidencia y, por ello, no puedo estar a favor de la moción. Los socios pidieron que hubiera un comité de ética para evaluar la vacunación y ello es lo que está ahora en marcha. En el IB-Salut decidieron que los sobrantes se destinaran a la gente que se debía vacunar en cuestión de días. No me hubiera temblado la mano en el caso de ver que se producía un abuso del cargo, pero no es el caso.

Hubo mucha tensión con Més por apoyar la moción que pedía destituir a Sofía Alonso.

No sé si se le pueden llamar tensiones, pero sí tuvimos que celebrar reuniones del Pacto para resolver diferencias.

«El pleno no pone o quita directores insulares, es potestad de la presidenta y Sofía Alonso no debe dimitir»

¿Qué ha fallado a lo largo de los años en el Consell para llegar a tener 16 menores tuteladas explotadas sexualmente?

No falla solo el Consell, falla la sociedad y no es un tópico. Basta ver lo que ha ocurrido esta semana con el asesinato de sa Pobla. Falla todo el sistema. Son casos que existen y debemos trabajar para que no se produzcan, pero desde la pasada legislatura se han instrumentalizado protocolos para identificarlos. Quiero recordar que el PP, y lo dijo muy claro Catalina Cirer en la comisión política, no los detectaba. Nosotros actuamos con transparencia y dijimos que había 16 casos, cosa que no han hecho otras comunidades y sus cifras nos pondrían los pelos de punta. Debemos actuar lo más rápidamente posible cuando se detecta un caso y aquí el Consell puede mejorar los procedimientos, pero no ha habido dejadez. Una parte de la oposición (PP y Vox), ha utilizado el tema para dañar y desgastar.

¿No cree que han dado la imagen de querer esconder el problema al no aceptar una comisión de investigación?

En aquel momento valoramos que aceptando una comisión de investigación se elevaría el ruido mediático y estigmatizaría aún más a las menores. Visto con perspectiva, deberíamos haber aceptado la comisión de investigación y habría habido el mismo ruido, ya que por irresponsabilidad de la oposición se ha llevado el tema al Parlament, al Congreso y a Europa y se ha hecho el mismo daño. Estoy muy satisfecha de la comisión de expertos que ha profundizado en la situación y ya estamos trabajando en medidas como es un centro específico para estos menores.

«Estaré a disposición del partido para la secretaría general de Mallorca y no me planteo suceder a Armengol»

¿Catalina Cladera optará a secretaria general del PSIB-Mallorca?

Catalina Cladera está dedicada a hacer un Consell más útil a los ciudadanos. Estoy muy agradecida al partido por la oportunidad que me ha dado y estaré a disposición del partido.

¿Le gustaría ser la sucesora de Francina Armengol?

Es una cuestión que no me planteo en estos momentos.