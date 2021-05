Més evita hablar de Garau: "No sé qué dice la CNMC"

"No sé que dice la CNMC", "desconozco el fondo de este tema", "no lo sé", "no sé más". Més evita hablar del que fuera militante y su jefe de campaña, Jaume Garau, a quien no pasan de mencionar como "un empresario". Los ecosoberanistas evitan valorar la sanción de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) contra el que fuera su estratega electoral por situarle como impulsor de un cártel de empresas a nivel nacional que manipulada contratos públicos, entre ellos del Govern.