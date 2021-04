La directora general de Función Pública, Carmen Palomino, comunicó ayer a los sindicatos que no se convocará el concurso de traslados en los servicios generales del Govern mientras no se llegue a un acuerdo salarial con los sindicatos. El sindicato STEI atribuye esta nueva dilación en la convocatoria de este concurso de traslados a que el ejecutivo no quiere mover a decenas de personas colocadas a dedo en la administración pública de Balears.

Según el STEI, que recuerda que por ley debe convocarse el concurso de traslados cada dos años y que hace cinco que no se convoca, hasta ahora Función Pública mantenía que se convocaría dentro del primer trimestre del año o, como mucho, dentro de los seis primeros meses de 2021.

«El Govern no quiere convocar el concurso porque actualmente docenas de jefes de departamento y de servicio de la comunidad están ocupados por personas que han accedido temporalmente a dedo. En el caso de los jefes de servicio, si se convoca el concurso pueden perder la plaza. En cuanto a los jefes de departamento, el concurso les obligaría a optar entre la plaza que tienen en propiedad y la que ocupan temporalmente», denuncia el sindicato.