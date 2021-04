El operativo Alazán, compuesto por agentes de la Policía Nacional, Policía Local y funcionarios de la conselleria de Salut, ha intervenido durante este fin de semana en 24 casos de aglomeraciones no autorizadas, en las que se contravenían las medidas de control anticovid en Palma. Los incidentes más destacables se dieron en la Porta de Sant Antoni, donde el jueves por la noche había un grupo de personas de fiesta en la calle, y en la playa de Can Pere Antoni, donde se han registrado aglomeraciones tanto el viernes como el sábado por la tarde. En total se han abierto 256 propuestas de sanción.

Según informan fuentes de Delegación del Gobierno, durante todo el fin de semana festivo se han mantenido un operativo especial de vigilancia policial para asegurar el cumplimiento de las restricciones impuestas para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus. De este dispositivo se ha encargado el Grupo Alazán, integrado por agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Palma, con el apoyo de funcionarios de la Conselleria de Salut.

El pasado jueves los agentes encargados de esta vigilancia especial incoaron 80 propuestas de sanción en tres actuaciones distintas. En la Porta de Sant Antoni se impusieron diez de estas propuestas, entre personas que participaban en una fiesta en la calle. La Policía precintó también un bar por incumplimiento reiterado de las restricciones.

El viernes se impusieron 135 propuestas de sanción en catorce intervenciones. La mayoría en la playa de Can Pere Antoni, donde se registraron aglomeraciones de personas que no respetaban las medidas de seguridad. La misma situación se repitió el sábado, donde se abrieron 141 actas de sanción, 53 de ella en la zona de Can Pere Antoni.