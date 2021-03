Wilfred. Un nombre que es tan fácil de pronunciar en español como chucrut en un restaurante en Hanoi. Por no hablar de Boemeleit. Sin embargo, Wilfred o "Wilfredo" Boemeleit estuvo en boca de todos durante años, especialmente en Mallorca. El germano-sudamericano, que nació en Caracas (Venezuela) en 1943 y murió en Baviera a los 77 años a principios de febrero, no solo sentó las bases para una carrera sin precedentes en la isla como operador turístico de buceo internacional, sino que dejó una impresión inolvidable entre los mallorquines y los residentes extranjeros gracias a su forma de ser, cosmopolita y alegre.

Esta extraordinaria historia se inició un día de primavera de 1966 en la terminal de salidas del aeropuerto de Palma. Aproximadamente seis años antes, el rubio soltero había regresado a Alemania con sus padres desde Sudamérica, allí había estudiado y pasó tres meses en una oficina del fabricante de bombillas Osram. "Ni siquiera uno se podía hurgar la nariz en paz", dijo Boemeleit en una entrevista con el Mallorca Zeitung, del mismo grupo editorial que Diario de Mallorca, describiendo una de las razones para darle la espalda a su trabajo y seguir la llamada de la aventura y la libertad.

Fue un turoperador amigo quién lo invitó a Mallorca. Y eso tuvo consecuencias inesperadas. El día de su vuelo de regreso, se encontró con su gran amor. “Ambos estábamos esperando el mismo vuelo a Munich. En algún momento la tomé de la mano y la invité a tomar un café ”, recordó Boemeleit en una entrevista. Fue el comienzo de una historia de amor que se prolongó más de 50 años.

En Mallorca, Boemeleit no solo conoció a su futura esposa, Katrin, sino que también descubrió un nicho en gran parte sin explotar en la oferta turística complementaria: el buceo. Hasta entonces, nadar bajo el agua durante las vacaciones solo era posible si uno se había traído su equipo. Pero fue precisamente esta deficiencia lo que puso a Boemeleit en el mapa. En 1967 abrió uno de los primeros centros de buceo de Europa bajo el nombre de Club Nautilus, en Cala Figuera, donde puso a disposición de escolares y buceadores de vacaciones experimentados accesorios como botellas de oxígeno, trajes de neopreno, máscaras y guantes.

Una idea de negocio que a lo largo de las décadas no solo lo llevó a la apertura de tres centros más en Mallorca, sino que finalmente a un total de 17 escuelas Club Nautilus en todo el mundo, incluidas las Maldivas, Barbados y Cuba. El concepto tuvo una demanda cada vez mayor en las décadas de 1970 y 1980, y el alemán finalmente decidió fundar su propia agencia de viajes para organizar viajes de buceo alrededor del mundo. Boemeleit también se ganó el reconocimiento en la escena internacional de deportes subacuáticos a través de la venta de relojes de buceo profesionales Nautilus de diseño propio.

Sin embargo, sería un error reducir la gloriosa vida de Boemeleit únicamente a sus éxitos comerciales. "Todo lo hizo no tanto por el dinero como por demostrarse a sí mismo y al resto del mundo que incluso lo imposible es posible si solo lo quieres", afirma Jutta Maschlanka, quien trabajó durante más de dos décadas como ama de llaves de Katrin y Wilfred Boemeleit. Hay varios ejemplos de esto. Así, la cineasta alemana Leni Riefenstahl, que murió en 2003 y tuvo un papel controvertido por sus estrechos contactos con el régimen nazi, aprendió a bucear a los 65 años de la mano de Boemeleit. Tampoco el cantante de chanson Max Raabe no habría dado un concierto en la isla en 2005 si Boemeleit no lo hubiera defendido, o más bien si no hubiera organizado toda una serie de conciertos musicales bajo el nombre de Conciertos de Mallorca.

Tras la venta de sus escuelas de buceo y de la agencia de viajes, Katrin y Wilfred Boemeleit regresaron a Alemania desde Santanyí en 2018 por motivos de salud. Katrin Boemeleit murió a finales de diciembre de 2020. Wilfred solo unas semanas después. Su despedida será en el mar y tendrá lugar en Cala Rajada en las próximas semanas.