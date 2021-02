Con educación, todas las fuerzas sindicales del ámbito sanitario agradecieron al Govern la concesión de la medalla de oro de esta comunidad, pero acto seguido le recordaron que este reconocimiento a su trabajo realizado durante la pandemia no les hace olvidar que Baleares es la única CC AA del país que no les ha subido un 2% el salario en 2020 y que tampoco lo ha hecho con el 0,9% pactado para este ejercicio.

«¡Se pueden meter la medalla de oro donde les quepa!», soltaba a bote pronto Guillem Vila, coordinador del CSI-F en Mallorca. «¿Para qué nos da ahora este premio cuando acaba de congelarnos el salario? ¿Para lavar su mala conciencia de lo que han hecho con nosotros?», se preguntaba el sindicalista con amargura, recordando los esfuerzos realizados en este año, la suspensión de permisos y vacaciones, las dificultades para poder conciliar la vida familiar...

Algo más conciliador, Jorge Tera, secretario autonómico del sindicato de enfermería (SATSE), agradecía el reconocimiento hecho al concederles el máximo galardón de esta comunidad pero lamentó que no viniera acompañado de una reversión del citado recorte salarial, de acciones para dar más estabilidad a sus empleos -recordó que la temporalidad la padecen el 50% de los contratos de enfermería de esta CC AA-, y de una estabilización de las plantillas adecuándolas a la situación asistencial real. «¿Tanto reconocimiento para recortarnos los salarios? El simbolismo es mucho, pero la realidad es otra», concluía su análisis.

Lázaro: «Podremos empeñar las medallas de oro para atenuar los recortes salariales, igual salimos ganando»

Reconocimiento salarial

Miguel Ángel Romero, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, explicaba que «lógicamente, un reconocimiento de este tipo es de agradecer, pero el principal reconocimiento que quiere el empleado público es el salarial al final de cada mes», diferenciaba.

«Muchos premios, pero después nos dan pataditas en las espinillas durante la negociación de las condiciones laborales de su personal», lamentó Romero.

El líder ugetista recordó que tienen recurrido ante el TSJB el hecho de que el Govern no les subiera el salario el 2% en 2020, tal y como se acordó a nivel nacional en los Presupuestos Generales del Estado para ese año. Y confió en que la resolución del recurso les dará la razón: «Aún queda partido porque son la única CC AA que ha incumplido un acuerdo alcanzado con el Gobierno de España», recordó.

Alejandro Juan, secretario de acción sindical de los técnicos en cuidados enfermeros (SAE), incidía en el mismo mensaje: que los recortes salariales desmerecen la medalla de oro. «Y continúan realizando contrataciones precarias. Sinceramente, el colectivo no está emocionado con la medalla de oro», revelaba.

Con su habitual sorna, el presidente del sindicato médico (Simebal), Miguel Lázaro, discrepaba con su compañero señalando que, si el oro de la medalla era bueno, los 3.000 médicos galardonados podrían ir a empeñarlas al Monte de Piedad para atenuar así los recortes salariales sufridos en estos últimos ejercicios.

«Necesitamos una equidad retributiva y respeto, no medallas. Estas nos las dan cada día nuestros pacientes por nuestra labor. No solo somos la única CC AA donde no han subido el salario, sino también la única que no ha pagado un complemento covid», criticó el presidente del Simebal.