El portavoz del comité autonómico de gestión de la pandemia en Balears, el doctor Javier Arranz, alertaba el jueves que «no podemos perder de vista» que pese a la clara bajada de la incidencia del coronavirus en Mallorca «la situación es inestable» si se observa la evolución en las zonas básicas de Salud, donde mientras la mayoría van a la baja, hay otras que están experimentando una subida. La incidencia aumenta en once municipios. Sóller, Puigpunyent y Banyalbufar encabezan la subida y son ahora aquellos con mayor incidencia en Mallorca.

De esta manera queda reflejado en el último informe del Servicio de Epidemiología del Govern publicado ayer, donde queda reflejada la bajada de la incidencia en el conjunto de la isla a los 413 casos por 100.000 habitantes en 14 días y bajando. Sin embargo, la bajada no es uniforme, y mientras baja en cerca de cuarenta municipios, entre ellos Palma, que por población marca la tendencia, sube en un total de once. Llamativamente la mayoría de ellos, municipios de la Serra.

Cerca de 50 casos en Sóller

De esta manera, los municipios donde más sube la incidencia son Sóller, donde de una semana a otra la incidencia ha pasado de 168 casos por cada 100.000 habitantes a 386; Puipgunyent, que cuadruplica su incidencia en una semana, pasando de 99 a 397 casos, y Banyalbufar, quien lidera ahora la incidencia de la covid en la isla con 582 por cada 100.000.

Evidentemente, la baja población de Banyalbufar, con poco más de medio millar de habitantes, cualquier caso altera mucho su incidencia y no tiene más que tres casos positivos detectados en la última semana. Si bien no se detallan los datos concretos, algo similar ocurriría en Puigpunyent, que realmente no habría diagnosticado más de una decena de casos. Por contra, sí es significativo el caso de Sóller, ya que el aumento de la incidencia se traduce en cerca de medio centenar de casos de covid la última semana.

Además de estos tres municipios, en la Serra también aumenta la incidencia en Bunyola, que pasa de 132 a 176 casos por 100.000 habitantes, Esporles, de 158 a 355 o Andratx, aunque con una incidencia más baja, pasando de 97 a 124 casos ese tiempo.

Más allá de la Serra suben los contagios en Consell, Santa Eugènia, Búger, Santanyí y en Sant Llorenç, todos con incidencias que rondan los 200 casos positivos por cada 100.000 habitantes.

«No podemos decir que la situación es estable ni que podamos dejar de tomar medidas, ni mucho menos», pronunciaba el jueves el doctor Javier Arranz.

Nueva plataforma

El médico y expolítico Miquel Munar presentó ayer el nacimiento de una nueva plataforma llamada Plataform Vacunas. Salud y Economía, que quiere articular las demandas de la sociedad civil para la llegada de más dosis de la vacuna a Balears, con el objetivo de garantizar la inmunización de la población en tres meses que permita la activación del turismo.