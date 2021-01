Las mercantiles de Balears con más tamaño cerraron 2019 con incrementos tanto en sus ventas como en sus beneficios. Una senda que se truncó en 2020 con la crisis del coronavirus, que lo ha trastocado absolutamente todo.

Nadie oteaba lo que iba a suceder justo a la vuelta del camino, poco después de que las campanadas de medianoche dieran paso al nuevo año. En pocas semanas, la covid-19 de la que ya se empezaba a hablar muy a finales de 2019 en China se extendió por todo el planeta y la vida cambió de forma radical a lo largo de todo 2020. Llegaron los estados de alarma, los confinamientos y las restricciones a la actividad económica que prosiguen en el inicio de este 2021. Por tanto, la foto fija del 31 de diciembre de 2019 con los datos de ventas y resultados de las cien mayores empresas baleares tira más bien a color sepia, al reflejo de un mundo que pareciera haber desaparecido. No es así, claro, pero también es casi seguro que, cuando tengamos la imagen del cierre del año de la pandemia, no veamos lo mismo que doce meses antes. Las mercantiles, no obstante, aún tardarán en cuadrar números y mostrar sus cuentas y solo entonces podremos comprobar la magnitud de la catástrofe de la crisis del coronavirus, que no afectará por igual a todas las compañías, porque hay sectores que se están viendo más perjudicados que otros.

El top de las cien empresas con mayores ventas, mejores resultados y más capacidad empleadora que aquí se ofrece se ha establecido a partir de los datos de las últimas cuentas presentadas, incluidas también las que al cierre de 2019 aún no habían presentado sus cuentas ante el Registro Mercantil. Por tanto, los números de éstas corresponderían a 2018.

Las ventas de las mayores compañías se incrementaron un 5,5 % y alcanzaron casi los 58.000 millones, mientras que los beneficios subieron un 12,3 % y se situaron en los 3.462 millones, según infocif

Las tablas resultantes han sido elaboradas para Diario de Mallorca por Infocif, empresa que se dedica a obtener, procesar y transmitir de forma ordenada y homogénea toda la información económica, financiera, mercantil y comercial de las empresas, a partir de información pública.