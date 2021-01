Antonio Oliver: «Si no muta, el virus desaparecerá con el 70 por ciento de vacunados»

Veinticinco de los 88 contagios provocados por la cepa británica en todo el país se han detectado en Balears. ¿Hemos sido la comunidad líder en casos durante el comienzo de esta tercera ola por esta variante?

Yo creo que no, que la mayoría de los últimos contagios son debidos a la llamada variante europea que provocó también la segunda oleada de esta pandemia. Empezamos a hacer los análisis genómicos para ver hacia dónde evolucionaba el virus en el mes de julio y la variante predominante ha sido la de la segunda ola. Sospechamos que la prevalencia de la variante británica ha sido tan solo del 2% en todas las últimas PCR positivas de Mallorca.

¿Y a qué se debe ese alto porcentaje de casos detectados sobre el total nacional?

A que no todos los hospitales del país están haciendo estas secuenciaciones genómicas. Somos el segundo del país que más pruebas de este tipo está haciendo solo por detrás del Gregorio Marañón de Madrid.

¿Desde cuándo tienen capacidad para hacerla?

Montamos la unidad genómica microbiana meses antes de que comenzara esta crisis para establecer un control, aunque he de reconocer que se pensó inicialmente para vigilar la resistencia bacteriana a los antibióticos, y ya la teníamos en marcha a finales de 2019. La llegada de la microbióloga Carla López con un contrato del Carlos III ha sido vital para su puesta en marcha que iniciamos antes de que comenzara la pandemia que finalmente le ha dado la razón de ser.

Dicen que esta variante es más contagiosa. ¿Qué le diferencia a la hora de contagiar?

Sí, es más trasmisible porque es capaz de unirse mejor a los receptores de las células humanas. Tiene una base genética que lo justifica, la carga viral que precisa para infectar es menor.

¿Sugeriría alguna medida adicional para evitar contagiarse con esta cepa?

No, tan solo extremar las medidas ya conocidas, no hay que hacer nada nuevo.

¿Dicen que no produce una enfermedad más grave o que no es más letal para no alarmar a la población?

No, lo decimos porque es así. No es más grave ni más letal. Se comporta igual que las otras variantes.

¿Y las personas que la contraen? ¿Tienen algunos síntomas específicos?

No, clínicamente tampoco se puede distinguir.

¿Se sabe cuál ha sido el destino de los 25 personas de Balears contagiadas con esta variante?

Ninguna de ellas ha fallecido a consecuencia de esta variante. Ninguna de ellas ha muerto a causa de la covid-19. Aunque puede que alguna, eran mayores con patologías de base, haya fallecido con la covid.

¿Y se sabe cuál ha sido la vía de trasmisión?

Sabemos que cuatro de los contagios han viajado o han tenido relación con personas llegadas del Reino Unido. El resto no y se está investigando cómo se han contagiado con esta variante.

¿Puede interferir esta mutación con la vacuna en la que se han depositado todas las esperanzas para acabar con esto?

No, en absoluto.

¿Por qué? ¿Se realizaron los ensayos clínicos con esta variante?

No, pero la vacuna, los anticuerpos que genera, reconocen una parte muy amplía de la espícula, que son las proteínas que sobresalen del virus y que son usadas por este para unirse a las células humanas. Los anticuerpos que genera la vacuna son capaces de reconocer esa espícula.

Un profesor de Microbiología de Cambrigde acaba de apuntar a una nueva variante del coronavirus, la E484K, como la más peligrosa porque podría ser inmune a la vacuna. ¿Podría ocurrir que en plena vacunación surgiera una variante resistente y trastocará todas las planificaciones de inmunidad?

Desde el punto de vista teórica, claro que podría pasar. Ante una presión selectiva, la naturaleza suele actuar. Cuando hay un uso muy extendido de las vacunaciones, surgen mutaciones. Es una selección natural del virus para sobrevivir. Ha pasado con todas las vacunas.

Pero otra cosa es que estas variaciones víricas vayan a tener el mismo impacto entre la población. En muchos casos los virus precisan de varias mutaciones para hacerse resistentes, no solo de una. Y el hacerse resistente a la vacuna puede conllevar que pierda capacidad de trasmitirse, que sea menos contagioso. Pero lo que también es cierto es que cuanto más gente haya vacunada, más potencial tendrá una mutación. Porque con el 70% de la población vacunada si el virus no muta, desaparecerá.

Como microbiólogo, explíqueme qué ha pasado con el virus de la gripe. ¿Ha desaparecido o simplemente no se busca?

Solo te puedo decir que no está. A todos los pacientes que ingresan en el hospital con patologías respiratorias les hacemos una PCR con la que buscamos todos los virus que las pueden producir. Y no hemos hallado ni un solo caso de virus de la gripe.

¿Y no le extraña esa repentina desaparición? ¿A qué la atribuye?

¡Claro que me extraña! Pero el cambio de hábitos ha sido brutal. Ahora todos llevamos mascarillas, nos lavamos las manos frecuentemente y mantenemos las distancias. Además, la gripe se mueve con las personas, por lo que las restricciones a la movilidad también han contribuido. Las medidas individuales y globales han ayudado a que la gripe no circule, como ya quedó demostrado en el hemisferio sur. Pero no hemos visto gripe ni el virus que causa las bronquiolitis a los niños en invierno. La importación de casos se ha visto muy reducida. Alguno saldrá (caso de gripe), pero no habrá un pico importante.

Andreu Palou, catedrático investigador del IdISBa, acaba de reclamar un comité científico independiente para asesorar al Govern. ¿Lo secunda?

Creo que todas las personas de esta comunidad que podrían estar asesorando al Govern con esta pandemia ya lo están haciendo. Formo parte del comité asesor de enfermedades infecciosas y, sinceramente, me siento escuchado.

¿Qué cree que es lo peor que se ha hecho en esta pandemia?

La desescalada acelerada con la llegada del verano y las prisas por intentar recuperar cuanto antes la actividad turística.