Marc Marco (@marcmarcophotography) es el autor de la fotografía finalista en el premio de fotografía meteorológica Weather Photographer of the Year. En realidad se dedicaba al tenis profesional y ahora es profesor de tenis en el Colegio San Cayetano. El deporte le obligaba a viajar frecuentemente y a partir de sus viajes conoció su otra pasión: la fotografía. En 2006 se compró su primera cámara fotográfica y, 14 años más tarde, ha ganado múltiples premios y ha realizado varias exposiciones de fotografía nocturna, su especialidad. Este miércoles recibió un premio por su fotografía 'Son Moragues' en el III Certamen de Fotografía Serra de Tramuntana.

Pregunta: ¿Quién es Marc Marco?

Respuesta: Marc Marco es un padre de familia y ex tenista profesional al que un día le picó el gusanillo por el mundo de la fotografía.

P: ¿Cómo empezaste en esto de la fotografía?

R: Yo me dedicaba profesionalmente al tenis, lo cual implica viajar muchísimo. Ves lugares diferentes, sitios bonitos de los que te quieres llevar un recuerdo. Empecé haciendo fotos de los sitios a los que viajaba. Eso despertó mi interés por la fotografía. Di el cambio cuando conocí a un chico de Valldemossa que fue quien me introdujo en este mundillo. Recuerdo la primera vez que fui con él a hacer fotos nocturnas que todo era nuevo para mí e iba un poco perdido, pero desde el primer día me enganché. Empecé a dedicarle horas a la fotografía, leyendo, viendo tutoriales y sobre todo practicando, a base de prueba y error, lo vuelves a intentar y poco a poco vas mejorando.

P: ¿Cuál es el secreto para ser un buen fotógrafo?

R: Que se te de bien es un tema de esfuerzo y de la actitud con la que encaras las cosas, si piensas que quieres mejorar, evolucionar y hacer las cosas mejor. lo vas a conseguir. Si Rafa Nadal siendo el numero uno del mundo se mete en la pista y trabaja para mejorar, ¿no voy a tener yo cosas que mejorar? En el tenis perdía cada semana e intentaba hacerlo cada día mejor, en la fotografía aplico lo mismo.

P: ¿Tenis o fotografía?

R: Las dos cosas, la verdad. Llevo toda mi vida con el tenis y también me ha aportado muchas cosas. Ahora tengo las dos facetas, lo pondría por igual.

P: Has conseguido varios premios de fotografía y además quedaste finalista para el Weather Photographer of the Year 2020, ¿cómo te sientes?

R: Quieras que no te da satisfacción, te alegra ver que al final el esfuerzo que has hecho ha servido para algo. La imagen de sa Foradada quedó entre las 26 mejores de 7500 que se habían presentado. Tengo suerte de vivir en Valldemossa y sa Foradada me cae cerca, aunque igual no me salió la foto hasta el octavo intento, porque los rayos caían muy lejos o me caía la tormenta encima. He vuelto muchas veces a casa a las 3 de la madrugada totalmente mojado. La misma semana me presenté a los Epson International Pano Awards y de 3500 quedé entre los 50 mejores del mundo, lo cual tengo entendido que no es nada fácil. Pienso: "no se me da tan mal esto de la fotografía". Se está reconociendo el trabajo que hago, a la gente le está gustando y eso siempre sienta bien.

P: ¿Te esperabas llegar tan lejos?

La verdad es que no. Me gusta competir, es algo que ya hacía en el tenis; yo compito y si no gano, aprendo. Hay que tomárselo de una forma positiva. Siempre tienes la esperanza de que suene la flauta, pero claro, hay gente con mucho nivel, fotógrafos profesionales que se dedican a ello, pero si no lo intentas seguro que no ganas. Si no va bien ves las fotos de los que han ganado, de otros compañeros y te sirve para aprender, coger ideas y seguir evolucionando. Al final esa es la intención: evolucionar y mejorar.

P: ¿En qué tipo de fotografía te sientes más cómodo?

R: Fotografía nocturna con diferencia. También hago foto de día, pero si tengo que escoger, lo que más me gusta es la noche. Tengo familia, trabajo y cuando más salgo es de noche, aprovecho para hacer fotos, me siento más cómodo y es lo que mas domino.

P: Imagino que el toque de queda te ha debido trastocar las salidas nocturnas

Sí, porque yo a veces salía hasta las tres o las cuatro de la mañana, a partir de ahora tendrá que ser una fotografía mas rápida.

P: ¿Cuáles son tus expectativas de futuro?

R: Mi primera intención es seguir participando concursos y seguir impartiendo talleres de fotografía. La intención que tengo de cara al año que viene, si todo mejora, es poder enseñar lo que yo he aprendido durante estos años. Cuando la gente prueba la fotografía nocturna le suele gustar, estar ahí a oscuras y ver el resultado en la pantalla es muy chulo. Mi idea es seguir enseñando a la gente a la que le apetezca aprender, es lo que me gusta. Seguiré presentándome a concursos que se adapten a mi modalidad, es decir, fotografía nocturna o paisajes. La Serra de Tramuntana, por ejemplo, la conozco muy bien.

P: ¿Qué se encontrará una persona que vaya a uno de los talleres que impartes?

Aprendemos sobre fotografía nocturna y light painting que es pintar con luz de noche. Normalmente son dos días, uno es de Vía Láctea y fotografía nocturna y el otro pintamos con luz.

P: ¿Qué le dirías a alguien que está aprendiendo?

La fotografía es luz y hay que entender como quieres captar esa luz. Lo primero es aprender los conceptos básicos de luz, diafragma, ISO y velocidad, aprender un poco estas tres cosas, como funciona la luz y a partir de ahí es un mundo en el que no paras nunca de aprender.