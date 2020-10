Una fotografía realizada por el mallorquín Marc Marco Ripoll ha sido seleccionada entre las mejores, según el Weather Photographer of the Year (Fotógrafo Meteorológico del Año 2020). Es la quinta edición de este premio que organiza The Royal Meteorological Society (RMetS) en el que se galardona a las mejores imágenes meteorológicas.

Marc Marco, natural de Valldemossa, admite que había intentado varias veces captar un buen rayo detrás de sa Foradada, pero que no siempre las condiciones meteorológicas le acompañaban, pues no contaba con la luz de la Luna para iluminar el cielo o el rayo estaba muy lejos. Sin embargo, no cesó en sus intentos de captar la imagen que tenía en mente y una noche de tormenta en la isla se acercó hasta el mirador y, con la Luna iluminando el cielo, se dedicó a hacer varias fotos. Finalmente, escogió la que ha resultado premiada.

La imagen ganadora es obra de Rudolf Sulgan. Se trata de una imagen ubicada en el Puente de Brooklyn durante una tormenta de nieve. Tras la foto, hay una denuncia contra el cambio climático. Sulgan quiere ilustrar cómo las personas que viven en zonas de costa tienen que trasladarse de sus hogares porque cada vez son más vulnerables a las inundaciones.

La imagen favorita del público es obra de Alexey Trofimov. La hizo durante una expedición al Lago Baikal (Rusia). El fotógrafo dice que le atrajeron tanto los montículos de hielo cubiertos por nieve y el reflejo del sol en los bloques de hielo que tuvo que captarlo.

Estas son solo algunas de las imágenes premiadas entre las más de 7.500 que se presentaron.