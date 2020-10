Este curso los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de Baleares podrán pasar de curso y obtener el título de ESO sin límite de suspensos.

Hasta ahora, según marca la LOMCE, en ESO, un alumno no podía pasar de curso con dos asignaturas suspendidas si coincidían que éstas eran Matemáticas y una de las dos lenguas cooficiales, Lengua Catalana o Lengua Castellana (las asignaturas instrumentales). Si eran otras materias, sí se pasaba de curso. Con tres suspensos se podía promocionar de curso si no eran las asignaturas instrumentales. Con cuatro materias se repetía sí o sí.

A partir de este curso, el número de materias suspendidas no será "el criterio determinante" ya que, según consta en la resolución publicada este sábado en el BOIB por la conselleria de Educación, "es necesario adaptar la evaluación del alumnado del curso 2020-2021 a la nueva situación" derivada de la pandemia.

Ya el curso pasado el ministerio de Educación pidió a las comunidades educativas, y Baleares así lo aplicó, que "flexibilizaran" la evaluación y que en ningún caso los estudiantes pudieran verse penalizados, con lo que la nota de cada estudiante no podía inferior a la que tenía antes de decretarse el Estado de Alarma. Este curso esa flexibilización se concreta más al establecerse que el número de materias suspendidas no determinará que un alumno deba repetir o no. La ministra Celaá anunció esta directriz hace dos semanas y aunque hay comunidades autónomas que han decidido no aplicarla, Baleares sí la ha incluido en su resolución para marcar los criterios de evaluación.

A la hora de decidir si un alumno pasa de curso o no, se deberá tener en cuenta el progreso del alumno, si ha conseguido los objetivos generales de la etapa, su "madurez" y la posibilidad de continuar estudiando. La repetición se plantea "como una medida excepcional" (que años que la Conselleria así intenta que se entienda) y debe ir acompañada de un "plan específico personalizado". La novedad es que la resolución aprobada el sábado dice claramente: "El número de materias suspendidas no será una limitación para la promoción de los alumnos. No puede sr un criterio determinante para la no promoción". Más adelante se añade: "Tampoco será determinante para la titulación". La decisión queda en manos del equipo docente del grupo, bajo la coordinación del tutor y con la posibilidad de intervención del orientador del centro, que es quien realiza las sesiones de evaluación de cada alumno.

Este año, señala la resolución firmada por el director general de Planificación, Ordenación y Centros, Antoni Morante, la evaluación debe centrarse en "los elementos esenciales" del currículum, aquellos que "posibiliten al alumnado asumir los aprendizajes competenciales correspondientes a los objetivos marcados para su etapa educativa".

Este curso es clave la "evaluación inicial" que los centros deben realizar para tener claro el "punto de partida" del progreso esperado y "priorizar las competenciales esenciales por niveles" e "integrar" lo que quedó pendiente el curso pasado.

¿Qué pasa con los estudiantes que tienen materias suspendidas pendientes del curso pasado? La recuperación de esas asignaturas, reza la resolución, "ha de ser un objetivo prioritario" y los alumnos "han de seguir planes de refuerzo". Si durante el primer y el segundo trimestre de este curso el alumno supera la materia correspondiente pero en su curso actual (aprueba Inglés de 3º teniendo Inglés de 2º suspendido, por ejemplo), el centro "podrá dar por superada la materia del curso anterior" (siguiendo el ejemplo anterior: automáticamente, si el instituto así lo decide, tendría aprobado Inglés de 2º). Si el alumno no supera la materia correspondiente los dos primeros trimestres, tendrá derecho a realizar pruebas o actividades parciales de recuperación durante el tercer trimestre.