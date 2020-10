"Se me ha caído un puente, la clínica ha cerrado y no me atienden", lamenta Patricia Jiménez. Como otros pacientes de Dentix en Mallorca, ha acudido esta mañana al local de la Avenida Alexandre Roselló que todavía permanece abierto tras la quiebra de la empresa para intentar que su caso al fin sea tratado. "Era paciente de la clínica de Jaume III, pero cerró y necesito una solución. Porque el puente provisional que me implantaron se rompió y preciso una intervención urgente que, además, ya he pagado", subraya.

Joana, como Patricia Jiménez, también está a la espera de una solución en la puerta de la clínica que Dentix tiene en las Avenidas de Palma. "Estoy pendiente de una intervención y cada vez que me dan cita me presento y me la suspenden", explica con la incertidumbre de lo que ocurrirá con la clínica dental quebrada. "La semana pasada ya me dieron una cita para ver mi caso, pero al final me la suspendieron", lamenta.

Jhasmina es otra víctima de los problemas que sufren las clínicas dentales Dentix en Mallorca. "Hace uno año me implantaron unos brakets y tuve que pedir un crédito para financiar la intervención", detalla la joven. "Desde entonces estoy pendiente de una revisión que no llega y este mes ya me los tendrían que quitar", explica. "Las citas que me han dado por ahora me las han suspendido", declara.

Encarna llega a la clínica Dentix de la calle Alexandre Roselló con otra reclamación. "He finalizado un tratamiento que me costó 4.000 euros y me han cobrado 250 euros de más. Desde hace seis meses estoy intentando que me devuelvan la cantidad. Hoy me han dado un teléfono de Madrid para que presente la reclamación en la sede central", explica.

La quiebra de le empresa de clínicas dentales Dentix ha dejado en Mallorca a cientos de pacientes afectados, muchos de ellos con tratamientos a medias y créditos al consumo abiertos con bancos para para poder pagarlos. La compañía acumula en Baleares 200 denuncias de clientes por mala práxis, ha informado el director general de Consumo del Govern, Félix Alonso.

Dentix tiene tres clínicas en Mallorca, dos en Palma y una en Inca, pero tras la quiebra solo permanece abierta la de la Avenida Alexandre Rosselló. Sus trabajadores, que ayer recibieron un aluvión de reclamaciones, hacen lo que pueden para mantener la actividad, pese a la situación de máxima incertidumbre que también les afecta, ha dicho hoy a este diario de directora de la clínica. "Por ahora seguimos trabajando", ha declarado.

Cómo paralizar el pago de los créditos

La asociación Facua-Consumidores en Acción recuerda a los afectados por la quiebra de las clínicas Dentix que pueden paralizar el pago a las financieras por sus tratamientos no finalizados. Si se trata de un crédito vinculado, concertado a través o por mediación de la propia clínica, es posible detener los pagos del crédito y oponer ante la financiera el cierre del establecimiento para no seguir haciendo frente al mismo, siendo necesario presentar reclamación ante la entidad de crédito.

En muchos casos, los usuarios vienen viéndose obligados al abono mensual de las cuotas pese a que los servicios no han sido efectivamente prestados. Además, Facua señala que si Dentix no reubica a los pacientes en otras clínicas, los usuarios tienen derecho a reclamar la devolución de parte o incluso la totalidad del dinero abonado, segun los casos.

Facua considera escandaloso que más de dos años después del anterior cierre de otra gran cadena de clinicas dentales, iDental, en junio de 2018, en cuyo proceso judicial ejerce la asociación la acusación particular, el Gobierno siga sin modificar la legislación para obligar a estos centros a contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de quiebra.

En el caso de iDental, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictó un auto en el que reiteró la suspensión de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales de las entidades financieras por los créditos suscritos por los perjudicados de iDental para los tratamientos odontológicos y ordeó el cese " inmediato” en dicha actuación aquellas entidades que los hubieran reanudado, una medida que hizo extensiva especialmente a aquellas otras mercantiles que hubieran comprado la titularidad de aquellos contratos de crédito y estuviern exigiendo el pago.