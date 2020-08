Las plaquetas del Banc de Sang logran superar la insularidad

¿Para qué necesitan las islas investigadores? "Pues para que un paciente que está sangrando en Eivissa pueda disponer de plaquetas pese a que se cierre el transporte aéreo, como ha ocurrido con el confinamiento por la pandemia de la Covid", explica Teresa Jiménez. Este es el resumen del proyecto que acaba de validar el Banc de Sang de Balears, consistente en criopreservar las citadas células sanguíneas que intervienen en el proceso de la coagulación. A temperatura ambiente, duran cinco días, por lo que existía "un grave problema a causa de la insularidad, es decir, tener plaquetas en Mallorca y que no llegasen a tiempo a Menorca o Eivissa por falta de transporte de forma inmediata", detalla.

La solución ha sido reducir la temperatura a 80 grados bajo cero, es decir, criopreservarlas, y han comprobado que siguen manteniendo su funcionalidad óptima, que dura hasta un año. Jiménez indica no obstante que "los ensayos clínicos avalan su uso en pacientes que sangran, mientras que la mayoría de las transfusiones se llevan a cabo de forma preventiva a los que pueden sangrar". Lo dice para señalar que la criopreservación "es un complemento más, pero no sustituye al abastecimiento habitual de plaquetas". El nuevo modo de almacenamiento se practica en otros lugares desde hace décadas y la necesidad de implantarlo en las islas llevó al Banc de Sang a impulsar este proyecto tres años atrás.

Los hospitales públicos del archipiélago llevan meses con estas células, cuya caducidad "se alarga por ahora un periodo de hasta medio año", concreta la experta. Y destaca "la buena acogida que ha tenido entre los médicos especializados en el banco de sangre hospitalario. Siempre que haces algo nuevo, tienes que explicar muy bien cómo es el producto, cómo lo has validado, es decir, cómo has demostrado que funciona, ya que al final son ellos quienes lo van a trasfundir a los pacientes". Nunca lo hubieran imaginado, pero poco después se decretó el estado de alarma y llegó el confinamiento y la suspensión del transporte interislas.

"En Menorca y Eivissa tienen ahora más seguridad, porque aunque haya una pandemia o vacaciones (las donaciones de sangre descienden), cuentan con un complemento que palia el problema, debido a que los accidentes de tráfico siguen produciéndose y los enfermos de leucemia continúan necesitando transfusiones", tal como recuerda Teresa Jiménez.