Armengol apela a la responsabilidad en la entrada a la fase 1: "Todos dependemos de todos"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha apelado este lunes a la "reponsabilidad de todos" en la entrada en fase 1 de Mallorca, Menorca e Ibiza para evitar "volver atrás" y tener que reimplantar restricciones ante el coronavirus.



En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, la presidenta ha avisado de que "las próximas semanas son tan delicadas o más que las anteriores". "Los errores individuales nos afectarán a todos, y la prudencia de cada uno de nosotros es lo único que determinará si retrocedemos o avanzamos colectivamente".



En este contexto, la presidenta ha advertido de que "la vacuna contra un rebrote será volver atrás" y "no poder salir a pasear o a hacer deporte, volver a estar confinados".





Personal sanitari i sociosanitari, ciutadans, administracions... gràcies a tothom per donar el millor, per fer que Balears avanci. Seguim fent-ho bé per no tornar enrere. Mantenim la prudència i la responsabilitat que ens ha duit fins aquí i estiguem a l'altura del repte que ve. pic.twitter.com/uMciuFqtM5