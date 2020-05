Indignación en el sector por el cobro de los amarres

El sector náutico de Balears ha mostrado en los últimos días su indignación tras conocerse que Ports IB ha pasado las facturas por la autorización de amarres y concesiones de toda la temporada, cuando solo unos días antes les anunciaban que siguen sin poder navegar y sacar sus embarcaciones al mar. Son varias las empresas de alquiler de las islas que, pese a tener las reservas a cero desde hace más de dos meses, van a tener que hacer frente, en los próximos días, a los cuantiosos pagos por el alquiler de los amarres y las tasas correspondientes por poseer embarcaciones deportivas y recreativas.

Al igual que Autoridad Portuaria de Baleares (APB) anunció ayer en un comunicado que reducirá al mínimo legal permitido las tasas de las terrazas de bares y restaurantes en las superficies que gestiona, el sector náutico también espera que Ports IB tenga un trato de favor con los miles de usuarios de las islas que se ven incapacitados para hacer frente a los importantes cobros que les vienen. "Se nos está cobrando por un servicio que no se nos deja utilizar, así que de entrada no se nos tendría que cobrar. A nosotros, además del incremento de la tarifa anual, nos pasan la factura ahora, cuando nos dicen que no podemos trabajar. Es una situación insostenible", reclaman los afectados.