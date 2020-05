Salud elabora una guía práctica para el buen uso de las mascarillas y los guantes

La conselleria de Salud recomienda el uso de mascarillas de protección durante el período de desescalada del confinamiento por la Covid-19 siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1 a 2 metros en el trabajo, la compra, espacios cerrados o la calle, y guantes al hacer la compra. Y recuerda que, tal y como indicó el Ministerio de Sanidad, al utilizar el transporte público, el uso de mascarilla es obligatorio.

Las personas con Covid-19 diagnosticado, se recomienda que usen mascarillas quirúrgicas, ya tengan síntomas o sean asintomáticas, porque limita la transmisión de agentes infecciosos al estar diseñadas para filtrar el aire exhalado.La misión de estas mascarillas es proteger a quienes están cerca del portador, evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar.

En cuanto a las mascarillas FFP1, FFP2 y FFP3, los equipos de protección individual (EPI), que se venden a farmacias y establecimientos especializados, se recomiendan a profesionales en contacto con el virus y a determinados grupos vulnerables, siempre por prescripción médica. Crean una barrera entre un riesgo potencial y el usuario, filtrando el aire inhalado y evitando la entrada de partículas contaminadas.

La Conselleria recuerda cómo ponerse cualquier mascarilla: hay que lavarse las manos antes de ponérsela y durante todo el tiempo que se lleva la mascarilla debe cubrir boca, nariz y barbilla, y hay que evitar tocar la mascarilla mientras está puesta.

Se recomienda no utilizar la mascarilla por un periodo superior a 4 horas y, en caso de que se humidifique o deteriore debido al uso, se recomienda sustituirla por otra. No hay que reutilizar las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables. Para quitársela, hay que hacerlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, tirarla a un cubo cerrado y lavarse las manos.

El uso de mascarillas debe ir acompañado de otras medidas de prevención: Mantener 1-2 metros de distancia con los demás; lavarse las manos con frecuencia y meticulosamente; evitar tocarse los ojos, nariz y boca; cubrirse la boca y la nariz con el codo al toser o estornudar; usar pañuelos de papel; y trabajar a distancia siempre y cuando sea posible.

Si se tienen síntomas, hay que quedarse en casa y aislados en una habitación. La población general solo debe utilizar guantes cuando vaya a la compra, pero no es recomendable usarlos para ir por la calle.

Para evitar la contaminación a través de las manos, hay que evitar tocar el mobiliario urbano, las barandillas del transporte público, las puertas y todas las superficies que puedan representar un riesgo de contagio. También hay que evitar tocarse la boca, los ojos y la nariz en todo momento y realizar un buen lavado de manos con agua y jabón al llegar a casa.