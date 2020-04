Denuncian retrasos para inscribir a los recién nacidos en el registro civil

Las parejas que acaban de ser padres durante esta prolongada etapa de confinamiento, por la declaración de emergencia sanitaria, están teniendo graves dificultades para poder cobrar del Estado el subsidio que les corresponde por maternidad y paternidad. Ello se debe al retraso que se está produciendo para inscribir a los bebés en el registro civil de Palma. Al no poder realizar este trámite, el Estado no tiene constancia oficial del nacimiento del niño y, por tanto, tampoco se aprueba el subsidio que se otorga durante los primeros meses de vida del bebé.

Esta situación la están sufriendo Juan Manjón y su mujer, pero hay otros padres que también están teniendo las mismas dificultades. El hijo de esta pareja nació el pasado día 21 en el hospital de Son Espases. Han pasado más de diez días y este nacimiento no aparece en ningún registro oficial. Desde que nació el bebé, los padres dejaron de trabajar y se acogieron al permiso retribuido por paternidad. Sus empresas se encargaron de tramitar este subsidio. Los padres cobran el mismo sueldo, pero en vez de pagarlo la empresa, lo hace el Estado. Sin embargo, estos últimos días esta tramitación ante administración se está complicando y los padres temen que no podrán resolverlo hasta dentro de varias semanas. Mientras tanto, no cobran ni de la empresa, ni tampoco del Estado. Si no inscriben al niño en el registro civil, para que exista una constancia oficial de que el niño ha nacido, el Estado tampoco tramita el subsidio de paternidad.



Difícil situación económica

Juan Manjón detalló la difícil situación económica que afronta, debido a que pueden tardar varios meses hasta que cobre este subsidio y, mientras tanto, los gastos a los que tiene que hacer frente son muy elevados.

Hasta hace poco el trámite de la inscripción oficial de un recién nacido era automático. Era el propio hospital en el que nacía el bebé el que se encargaba de enviar, vía telemática, toda la documentación oficial al registro civil. De esta forma ya existía constancia del nacimiento del bebé y evitaba a los padres la urgencia de realizar esta tramitación.

Pero desde que se declaró la alarma por el contagio del coronavirus la situación ha cambiado. El hospital de Son Espases les comunicó a los padres que ahora no podían tramitar la inscripción por la situación que ha generado la pandemia y debían encargarse ellos. El problema es que no es suficiente presentarse en el juzgado para que te atiendan y se registre al bebé. Ahora se exige una cita previa por internet. En el correo le indicaron al padre que no le darían cita hasta que el niño no hubiera cumplido los 21 días y después le indicarían el día que debía ir al registro. Debido a las restricciones que se han fijado en el juzgado y que cada día nacen niños en Palma, las citas del registro se van retrasando. Manjón asegura que conoce de casos que se han dado citas para junio.

Este padre explicó también que el problema se agrava más porque su última nómina ha sido menor, ya que la empresa solo le ha pagado los 21 días del mes en los que trabajó, ya que el resto lo debía abonar la administración, pero no puede hacerlo hasta que no inscriba al niño en el registro. Y aunque el Estado le abone los retrasos que le corresponden, ello no soluciona las dificultades económicos que padece en estos momentos, dado que los gastos por el nacimiento de un bebé se disparan.