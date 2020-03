Primer médico infectado de coronavirus en Baleares

La conselleria de Sanidad y Consumo confirmó ayer tarde el primer positivo por coronavirus en Menorca, que afecta a un facultativo del hospital Mateu Orfila. Con este nuevo caso ya son ocho los positivos por infección del virus SARS-CoV-2 en Balears, seis de ellos localizados en Mallorca, y uno en Eivissa.

Tras la confirmación de este caso en Menorca, la dirección general de Salud Pública inició el correspondiente estudio de personas que hayan podido estar en contacto con el paciente y, por ahora, la información epidemiológica disponible descarta que haya podido transmitir el virus directamente a ningún paciente, según se indicó desde el departamento que dirige Patricia Gómez.

Sustituidos



Igualmente, los profesionales que han estado en contacto con la persona infectada se encuentran en situación de "vigilancia activa" y, por tanto, ya que se recomienda que no realicen ninguna actividad laboral, han sido sustituidos.

Desde la conselleria de Salud y Consumo se pidió "respeto absoluto" hacia la privacidad de esta persona, al tiempo que se reiteró el mensaje de tranquilidad y confianza en la labor que desarrollan todos los profesionales de la salud en el trabajo que desarrollan en estrecha colaboración y coordinación con el ministerio de Sanidad.

El gerente del IB-Salud en Menorca, Romà Julià, explicó en una comparecencia urgente que se desconoce el origen de la infección. "No sabemos cómo ha podido ser contagiado", señaló Julià. "De manera clara, no queda recogido ningún antecedente previo, si que es cierto que había viajado a Palma unos días antes, donde había pasado 48 horas, junto a su familia, pero fuera de esto no había ningún antecedente de ningún tipo", destacó.

El gerente del IB-Salud en Menorca también aseguró que los pacientes que han sido atendidos por el médico no corren riesgo de contraer la enfermedad. "Debido a la tipología de enfermos que atendía, ya hacía prevención y utilizaba mascarilla porque estaba obligado a tomar medidas protectoras", indicó. En este sentido, Julià destacó que "afortunadamente, ha habido mucho trabajo previo, estaba muy definido aquello que se tenía que hacer, no ha cogido por sorpresa. Se han puesto en marcha los protocolos y hay una situación de tranquilidad".

El del Mateu Orfila se trata del primer caso de contagio de un médico de Balears, pero no es el primero de personal sanitario sobre el que se cierne la sospecha de estar infectado por el nuevo patógeno. El pasado jueves la Conselleria reveló de que estaba bajo vigilancia un sanitario de las islas ante la sospecha de que se hubiera contagiado al trata a un paciente. Desde Salud no ofrecieron más datos apelando a la confidencialidad de esta persona.

Precisamente, el viernes se informó del primer caso en Eivissa, un hombre procedente del norte de Italia, y ha habido siete contagios confirmados más en Mallorca (uno de ellos ya dado de alta), por lo que el coronavirus afecta ya a personas residentes en las tres islas principales de Balears.



Ib-Salut



El médico del Hospital Mateu Orfila (Menorca), primer sanitario afectado por coronavirus en Balears, se encuentra "bien y estable, con el medicamento oportuno y pendiente de evolución".

Según informó ayer el gerente del área de Salud de Menorca, Romà Julià, en una rueda de prensa, "el paciente ingresó en la tarde este viernes en las Urgencias del Centro con un estado clínico compatible con coronavirus, quedando aislado".

Además, señaló que "en el Hospital hay una subunidad que ha sido destinada a posibles nuevos casos de coronavirus, que cuenta con habitaciones, por si fuera necesario atender otros casos".

Finalmente, el gerente del área de Salud de Menorca destacó que "se puede tener mucha seguridad en todo el sistema sanitario, hay que estar tranquilo y con confianza".