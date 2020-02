Arrimadas confía en Joan Mesquida para el nuevo núcleo duro de Ciudadanos

La portavoz y favorita para ser la próxima presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tendrá en el núcleo duro del partido si se impone en el congreso del próximo mes de marzo al mallorquín Joan Mesquida. El exconseller y exsecretario de Estado con el PSOE y ahora líder del partido en Baleares sería como vicesecretario segundo el número 'cuatro' del partido de imponerse Arrimadas.

Esta apuesta, adelantada por varios medios nacionales, ha sido confirmada por el propio Mesquida a este diario, supone un espaldarazo de Arrimadas al mallorquín, quien ya formaba parte de la cúpula del partido en los últimos meses con Albert Rivera. Ahora, la portavoz del partido no sólo renueva la confianza en el exsocialista, que perdió su escaño en las elecciones de noviembre, sino que le da mayor peso en el organigrama con uno de los principales cargos órganicos. Todo ello a expensas de lo que ocurra en el congreso, si bien, salvo sorpresa, se da por hecho la victoria de Arrimadas.



En el aire, la continuidad de Bauzá

Por contra, queda por ahora en el aire la continuidad en la cúpula del expresidente del Govern con el PP y ahora eurodiputado con los liberales, José Ramón Bauzá. El expresident, que también entró en la ejecutiva junto a Mesquida de la mano de Albert Rivera, todavía no aparece entre los nombres que compondrán la cúpula de Arrimadas, que, no obstante está por cerrarse. En su entrevista a este diario publicada el pasado domingo, Bauzá aseguraba estar a disposición de la portavoz del partido pero que todavía no había recibido la oferta.

El otro mallorquín que también tendrá un nombre destacado en el congreso es el del exdiputado en el Congreso por Baleares y actualmente director general de Transparencia en la Junta de Castilla y León, Fernando Navarro, que integrará la candidatura crítica de Francisco Igea que se enfrentará a Inés Arrimadas.