José Ramón Bauzá: "¿El libro de Pericay? Tengo varios pendientes y estoy leyendo sobre el coronavirus"

Hace un año daba el portazo al Partido Popular con el que llegó a ser presidente de Balears y dejaba su escaño en el Senado. Un año después, José Ramón Bauzá (Madrid, 1950) es eurodiputado por Ciudadanos con quien en este tiempo ha vivido desde su mejor resultado en abril hasta su hundimiento del pasado mes de noviembre. Ahora dice estar "cien por cien con Inés Arrimadas"

Estos días se está cocinando una coalición entre PP y Ciudadanos para las elecciones catalanas, vascas y gallegas y parece más difícil de lo previsto. Usted que abandonó el PP por diferencias, ¿cómo lo ve?

PP y Ciudadanos tienen muchas cosas en común, sino no estaría hoy en Ciudadanos. Estamos viviendo una situación excepcional en la que los nacionalismos impregnan todos los territorios y ante situaciones excepcionales hay que tomar decisiones excepcionales. Me parece una muy buena propuesta poder ir juntos como constitucionalistas en Galicia, País Vasco o Cataluña.

¿Se ve haciendo campaña con excompañeros del PP?

Mantengo una extraordinaria relación con la mayoría de miembros del Partido Popular, la he mantenido y en algunos casos incluso ha mejorado. Siempre estaré del lado de España y la libertad.

¿Ciudadanos debe apostar por una coalición duradera con el PP al estilo de Navarra Suma?

Ciudadanos tiene un proyecto muy claro a nivel nacional, es el único proyecto liberal que hay en España. Ahí sí que hay diferencias con el PP. Pero en territorios con riesgo de impregnación nacionalista no debemos dudar lo más mínimo en sumar esfuerzos.

¿Debería explorarse en Balears para próximas elecciones?

Ya valdría la pena si al PP de Balears se le pegara toda la claridad y la demostración sin complejos anticatalanista de Ciudadanos.

¿En esa coalición cabe Vox?

Inés Arrrimadas se lo ha propuesto a Vox y Vox lo ha descartado. La única opción es con el PP, que espero que se lo replantee y acabe aceptando la propuesta.

¿Cómo ve al PP un año después de haber dejado el partido? ¿Y al PP balear?

En el PP balear se mantienen los mismos criterios y no ha cambiado absolutamente nada. El resultado de las últimas elecciones autonómicas es una clara prueba.

¿Qué falló para que Ciudadanos pasara de 56 a 10 escaños?

Es evidente que tuvimos un resultado terrible y así lo expresé desde el primer minuto, que teníamos que hacer un análisis interno de los motivos. No fuimos útiles para el votante a la hora de decidir. La formación del Gobierno y la situación que se ha producido confirma que Albert Rivera tenía razón y hoy tendríamos un resultado muchísimo mejor.

¿Cree que gobernar con el apoyo en Madrid o Andalucía de Vox les ha pasado factura?

El mejor resultado electoral de Ciudadanos fue consecuencia de un mensaje claro hacia el centro-derecha. Las comunidades autónomas donde Ciudadanos gobierna con el PP son ejemplos de éxito y de buena gestión.

¿Usted que denunciaba adoctrinamiento en las aulas cuando gobernaba, defiende el veto parental aprobado en Murcia?

Lo denunciaba yo, medios de comunicación y plataformas, es una evidencia. Los padres deben decidir en libertad lo que consideren mejor para la educación de sus hijos, empezando por la lengua y eligiendo las líneas en las que quieren que sean educados.

Ciudadanos decidirá su futuro este marzo y usted ha sido de los fieles a Inés Arrimadas. ¿Ha apostado a caballo ganador.

Inés [Arrimadas] es la mejor presidenta que puede tener Ciudadanos. Está absolutamente preparada, ha experimentado una situación de populismo y nacionalismo en Cataluña, ganó las elecciones y será la próxima presidenta del Gobierno de España.

Es usted muy optimista.

Analizamos ese resultado y donde en un momento no supimos ser útiles, estoy convencido que si hubiera elecciones Ciudadanos sería el partido decisivo.

Usted sabe lo que es pasar por unas primarias, lo que es ganar y lo que es perder. ¿Arrimadas debería integrar a los críticos de Igea en su próxima cúpula?

Arrimadas ya ha dicho que ella sólo será presidenta de un proyecto que sea suyo y en el que crea. Quien tenga un proyecto alternativo que lo presente. Inés lo ha dejado muy claro y yo estoy cien por cien al lado de Inés Arrimadas.

Rivera confió en usted para estar en la dirección del partido, ¿seguirá con Arrimadas?

Depende sólo de Inés. Si confía en mí, asumiré cualquier responsabilidad y me dedicaré en cuerpo y alma; si considera que no debo estar en la ejecutiva, trabajaré todavía más como eurodiputado.

¿No se lo ha pedido de momento?

Ahora estamos en un momento previo al congreso y yo jamás he pedido nada a nadie.

Los críticos reclaman una estructura más descentralizada. Usted tiene la experiencia de haber estado en el PP y sabe las ventajas y desventajas de las baronías en un partido.

El mensaje que envían los críticos es una falacia. No por ser un partido centralista se es menos democrático. Yo he sido barón del PP durante muchos años y puedo poner un ejemplo: en Ciudadanos, los candidatos a las comunidades los eligen los afiliados en primarias, mientras que en el PP los candidatos los elige directamente el Comité Ejecutivo.

Ya ha salido el libro de Xavier Pericay, uno de los fundadores de Ciudadanos. ¿Piensa leerlo?

Ahora que se cumplen diecisiete años del asesinato de Joseba Pagazaurtundua, hermano de mi compañera Mayte, estoy releyendo Patria de Aramburu y tengo varios libros pendientes en Kindle. Paralelamente me actualizo en mi formación farmacéutica y estoy leyendo sobre el coronavarius. Ayer leía que el coronavirus es realmente un betacoronavirus.

Quiere decir que tiene otras lecturas antes que leer a Pericay.

Simplemente tengo muchos libros que leer y muy poco tiempo.

Pericay relata que Villegas le abroncó cuando él trató de frenar su fichaje por Ciudadanos.

Desconozco eso porque estoy en Ciudadanos por Albert Rivera y desde que estoy en el partido nunca he oído hablar ni para bien ni para mal de Xavier Pericay. Perdió sus primarias antes de estar yo y debería analizar más factores por los que perdió y no estar pensando en mí continuamente.

Mesquida ha sido nombrado por ahora líder de Ciudadanos en Balears. ¿Debería seguir después del congreso?

Mesquida es un político extraordinario y si se ha pensado en él es porque está capacitado y así lo ha demostrado. Me tendrá a su lado siempre que me necesite.

¿Le gustaría volver a la política autonómica?

Todos tenemos etapas en nuestra vida y he tenido el honor de haberlo sido todo en Balears: alcalde, presidente y senador por Balears del Reino de España. No me planteo volver a las instituciones de Balears. Ahora es el momento de otros compañeros que hacen un magnífico trabajo.

¿Planea seguir en política más allá de esta legislatura europea o volverá a su farmacia?

En política todo es posible. Mi compromiso es con Ciudadanos y España y los compromisos no tiene ningún límite de tiempo.

¿Ha podido trabajar con las otras eurodiputadas baleares, Rosa Estaràs y Alicia Homs?

Soy el eurodiputado más activo de Balears, no lo digo yo, lo dicen los datos y los medios. Soy el portavoz de transporte y turismo del grupo liberal y no coincido prácticamente en ninguna comisión con ellas. Con Alicia, en alguna delegación. Ahora estoy orgulloso de haber conseguido que en la comisión de Turismo y Transporte de la que soy presidente se haya aprobado una misión del Parlamento Europeo a Balears para hablar de turismo y que todos los portavoces de esta comisión conozcan también los problemas de conectividad de Balears.

Precisamente, preguntó a la Comisión Europea si compensaría un encarecimiento del transporte de mercancias en Balears. ¿Planteará algún tipo de medida sobre la materia?

Aún no tenemos respuesta, pero cuando la tenga la haré pública como hago pública toda mi actividad como eurodiputado. De lo que sí he tenido respuesta es del apagón de Menorca, que el Gobierno de España le echó la culpa a Europa y la Comisión dice que ni el Gobierno ni el Govern de Armengol les habían referido nada ni se habían preocupado por ello.

Defendió el voto a favor del acuerdo del Brexit. ¿Qué consecuencias tendrá para Balears?

Con el Brexit, había dos alternativas: hundirse con el Reino Unido o convertirlo en una oportunidad. Balears puede ser de los sitios más beneficiados si el Gobierno genera la seguridad jurídica para que inversiones de Reino Unido se lleven a cabo en Balears.

Levantó un cartel de prófugo durante la primera intervención de Puigdemont en el pleno del Parlamento Europeo.

Puigdemont, Comín y Ponsatí son delincuentes prófugos de la justicia y no debemos dejar de decirlo. Me cruzo con ellos por los pasillos y es una cosa sin sentido que pasa cuando alguien que no cumple las condiciones para ser eurodiputado -una de ellas es jurar la Constitución- está ahí.

El pleno deberá votar el suplicatorio para levantar o no la inmunidad a Puigdemont.

Llegará en un par de meses y mi voto no puede ser otro que votar a favor para que vengan a España, se sienten en el banquillo y la justicia dirima cuáles son sus responsabilidades.

¿Ciudadanos trabaja para que todo el grupo liberal apoye ese suplicatorio?

Desde el primer día y estamos muy satisfechos porque el grupo liberal entiende a la perfección los hechos por los que se les acusa y los motivos por los que han huido de España para no ser juzgados.

Ahora dicen que se ha vuelto usted Youtuber.

[Ríe] Quiero interaccionar con todo el mundo, mediante las redes tengo la oportunidad de rendir cuentas de lo que hago en el Parlamento Europeo. Estoy satisfecho y lo seguiré haciendo. Además, todos los domingos subo los resúmenes de toda mi actividad de la semana en Instagram.