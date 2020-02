Javier Garau: "Suspender el Mobile World Congress por el coronavirus ha sido la decisión más prudente"

El doctor Garau, experto en enfermedades infecciosas, realiza un amplio repaso a lo que se sabe hasta el momento sobre el nuevo coronavirus, el tercero que ha causado epidemias en lo que va de siglo. "En estos momentos, el SARS-CoV-2 es más letal que la gripe"

P Los anteriores coronavirus aparecidos en este siglo, ¿se contagiaron de persona a persona o solo se trasmitían a través del huésped animal interpuesto?

R Inicialmente hubo necesariamente un salto de especie. Los primeros casos de SARS y MERS se produjeron a través de un animal intermedio. En el caso del SARS sabemos muy bien que se produjo a través de una civeta, que es una delicia gastronómica en China, lo que explicaría en parte que pasara a ser una epidemia en poco tiempo.

P ¿Y en el caso del MERS?

R Hoy sabemos que el animal intermedio es el dromedario, el camello, y probablemente parte de sus productos como puede ser la leche. La familia de coronavirus tiene un montón de especies diferentes pero los que nos interesan son aquellos capaces de infectar a los seres humanos. Los tres más importantes en lo que va de siglo causantes de epidemias son el SARS, el MERS y este que ya tiene nombre y que se llama SARS-CoV-2.

P ... Pensaba que la OMS lo había denominado CoVID-19...

R Eso es el nombre de la enfermedad, el que te he dicho es el nombre del virus. ¿Y por qué le han puesto ese nombre? Porque es un coronavirus muy cercano genéticamente al SARS y 2 porque es el segundo, porque se parecen mucho. Siguiendo con tu pregunta, el SARS generó preocupación porque pasó de la civeta al hombre y se produjeron en poco tiempo más de 8.000 infecciones que registraron además una mortalidad muy alta, del 10%. Pero también te he de decir que a los seis meses desapareció. Hoy en día ya no lo encontramos en el hombre.

P ¿Qué diferencias tiene este segundo SARS frente al primero?

REste virus es más trasmisible pero menos grave. Hasta ahora sabemos que mata al 2% de las personas a las que infecta frente al 10% del primer SARS. Es cinco veces menos letal y eso que ahora estamos al principio de la epidemia. La mortalidad que provoca en estos momentos disminuirá.

P Explíqueme por qué el murciélago es el reservorio natural de estos virus y por qué para trasmitirlo al ser humano ha de valerse de otro animal, un huésped intermedio.

R Es cierto que el murciélago es el reservorio natural de todos los coronavirus y de otros virus como el de la rabia, por ejemplo. ¿Por qué? Por su sistema autoinmune, que es capaz de tolerarlos. Los cambios mutacionales que experimenta al pasar a otro huésped intermedio facilitan después su transmisibilidad a la especie humana.

P ¿Se sabe ya cuál es el huésped intermedio de este SARS 2?

R No. Se ha hablado del pangolín, pero no está claro. Esta afirmación no está documentada.

P ¿Y cómo se trasmite del animal al ser humano?

R A través de las secreciones corporales de estos animales y de algunos productos derivados del mismo, como la leche de camello que he mencionado en el caso del MERS. Con el contacto del ser humano con el propio animal, vivo o recientemente muerto.

P ¿Y entre los seres humanos?

R También a través de las secreciones respiratorias, de las gotitas de saliva que soltamos al hablar, toser o estornudar. De ahí que se recomiende no estar a menos de dos metros de una persona infectada.

P ¿Son necesarias las mascarillas?

R Sí, sobre todo para el personal sanitario, sí, porque manipula a las personas enfermas. Los sanitarios que trabajan con estos pacientes deberían lavarse las manos con frecuencia y llevar mascarilla. También se está hablando de que deberían protegerse la conjuntiva ocular con gafas para evitar que una gota les llegue al ojo y les contagie. Esta protección está aún discutiéndose.

P ¿Y para la gente normal?

R Que la lleve gente por la calle no tiene ningún sentido. A no ser que sea ella la enferma. Otra cosa es en China, donde hay grandes aglomeraciones de personas que te pueden toser o estornudar encima.

P ¿Qué es la trasmisión a través de los fómites?

R Los fómites son los objetos o cuerpos inertes que se pueden contaminar con las secreciones respiratorias de un enfermo. Tu los tocas y luego te pasas la mano por la cara o la boca y te contagias. ¿Sabes cuánto tiempo puede permanecer el virus en esos objetos?

P ...

R Hasta seis días. Cuatro o cinco por lo menos. También hay que decir que se puede desinfectar fácilmente con lejía o con solución alcohólica al 70%.

P ¿Qué mecanismo hace que una persona tenga más capacidad de contagiar el virus que otra?

R No se sabe muy bien porque hay personas que sin estar muy enfermas son capaces de trasmitirlo a mucha gente. Puede deberse a que en sus secreciones respiratorias haya una mayor densidad viral.

P El británico que lo contrajo en Singapur infectó a once personas en una estación de esquí francesa, entre ellas a nuestro caso importado de coronavirus, [el paciente inglés que el pasado viernes dio negativo por segunda vez y recibió el alta al quedar libre del virus]. ¿Se le puede considerar un supercontagiador?

R Sí, sin lugar a dudas. Aunque con el primer SARS y con el MERS se dieron casos de que una persona llegó a contagiar a otras 150. Pero, como te he dicho antes, este nuevo coronavirus es más trasmisible que los anteriores. Ha contagiado a unas 60.000 personas en apenas mes y medio mientras que el SARS se propagó a unas 8.000 en varios meses.

P Al principio de esta epidemia (con virus desconocidos las certezas cambian y evolucionan constantemente) me dijo que, de media, cada persona podía contagiar a otras tres. ¿Cómo estamos ahora?

R El número de reproducción se ha consolidado entre 2 y 6. Pero una cosa es lo que está pasando en la provincia de Hubei (epicentro de la epidemia que tiene a Wuhan como capital), que acumula el 95% de los casos y donde se registra una mortalidad del 2,2% y otra cosa es el resto de las ciudades del país donde este porcentaje es de apenas el 0,1%.

P ¿Se sabe ya cuál es el periodo de incubación de una persona recién infectada?

R De unos 5 días de media, aproximadamente. Este es un promedio. Algunas personas manifiestan la enfermedad antes que otras y otras bastantes días más tarde, de ahí la definición operacional de 14 días para el seguimiento de contactos y de la cuarentena. Lo que más preocupa es la transmisibilidad de la infección en las personas asintomáticas, sin fiebre, pueden trasmitirlo también. ¿Cuántas? No lo sabemos.

P ¿Por qué es preocupante?

R Porque los controles que se hacen en los aeropuertos son térmicos, te miden la fiebre y puedes no tenerla y ser un potencial trasmisor. Volviendo a tu pregunta anterior, parece ser que si la persona está sana a partir de los 14 días deja de ser contagiosa. Pero aún quedan flecos por resolver.

P ¿Qué opina de que se aumente el periodo de incubación de 14 a 24 días?

R Se ha demostrado que algunas personas mantienen el virus más tiempo, pero habrá que esperar antes de llegar a conclusiones.

P Pero lo que sí está claro es que una persona con síntomas tiene más capacidad de trasmisión?

R Sí, eso es de perogrullo porque cuando está enfermo tose, escupe y estornuda más.

P ¿Es más letal este coronavirus que la gripe común?

R En estos momentos sí. La gripe tiene una letalidad del 0,03. Esto es, provoca tres o cuatro muertes por cada diez mil personas. Pero te repito que las cosas cambian muy rápidamente. Se sabe que en Wuhan se ha comportado más mortíferamente que en el resto del país. Asimismo, las autoridades chinas han cambiado la forma de contabilizar los casos. Mientras antes no se registraban aquellos que, pese a los síntomas evidentes, no tenían confirmación viral, ahora sí se incluyen. Eso ha provocado que si ayer la cifra de contagiados era de unos 45.000, hoy ha subido por encima de los 60.000.

P Hágame un podio con los tres virus que provoquen infecciones respiratorias más letales.

R El primero sería el MERS con una letalidad del 40%, el segundo el virus de la gripe aviar, que también tenía una mortalidad del 40% pero que sin embargo se trasmitía muy dificultosamente. Solo afectada a los trabajadores de las granjas de aves o a personas que tenían un estrecho contacto con ellas. Y el tercero sería el primer SARS.

P ¿A qué atribuye que haya más casos entre hombres que entre mujeres y que apenas afecte a los menores?

R Al principio fue así y se pensaba que era por el trabajo, porque los hombres tenían más contacto con los mercados donde comenzó la epidemia. Ahora la cosa se ha igualado. Se ha pasado de un 60%-40% a un 51%-47%. Respecto a los niños, en ellos la infección es mucho más leve que en los adultos. Pero que son capaces de infectarse y de trasmitir el virus, eso seguro.

P ¿Con qué síntomas cursa una infección por coronavirus y cómo puede diferenciarse de una gripe mas habitual?

R Fiebre, tos, sensación de ahogo porque suele afectar a los dos pulmones. Es más bronquial. En la gripe se ven más afectadas las vías respiratorias altas y provoca mucosidad nasal y dolor de garganta, algo que habitualmente no ocurre con el nuevo virus. Algunos afectados por coronavirus han presentado problemas digestivos y diarreas siendo ingresados inicialmente por ello en un servicio de Digestivo en uno de los hospitales de Wuhan, provocando el contagio de diez sanitarios que en el servicio de digestivo no habían tomado precauciones frente a un posible contagio.

P¿Qué opina de la suspensión del Mobile World Congress?

R Me ha parecido la decisión más prudente y sensata.

P ¿Por qué?

R Porque el virus está en fase de expansión. Quizás en 2 ó 3 semanas llegará a su pico. Parece que el número de casos en la provincia de Wuhan se está ralentizando gracias a las medidas de contención, que yo calificaría de heroicas, llevadas a cabo por el presidente chino Xi Jinping, que no ha dudado en poner en cuarentena a más de cuarenta millones de personas y restringir al máximo las comunicaciones terrestres y aéreas. De la misma manera, muchos países occidentales han cerrado sus fronteras con China y han cancelado sus conexiones aéreas con ese país. Todas estas medidas han tenido su efecto, han frenado la expansión del virus. Permitir que miles de personas (se cifra en más de 100.000 el número de personas que la puedan la visitar), sobre todos aquellas procedentes del sudeste asiático lleguen a Barcelona a participar en este evento es, a mi juicio, correr un riesgo innecesario. La probabilidad de que participen personas en periodo de incubación de la enfermedad o apenas sintomáticas, pero capaces de trasmitir la infección, existe. Si esto ocurriera bastaría 3 personas infectadas para desencadenar un brote. Sería tremendo.

P Las autoridades sanitarias españolas aseguraron que podían garantizar la seguridad del Congreso...

R Y no dudo de la capacidad de la sanidad española, pero estás poniendo en peligro, por bajo que sea el riesgo, la seguridad de tu población por unos ingresos de 500 millones de euros. No creo que valga la pena.

P Vinculó en cierta manera la aparición de estos coronavirus al cambio climático y a la explotación masiva que realiza de nuestro planeta el ser humano. ¿Cuál es el proceso?

R Invadimos y destruimos bosques y selvas, sacrificamos y consumimos masivamente todo tipo de animales que se venden vivos en los mercados? El cambio de los ecosistemas y la urbanización masiva está provocando la expulsión de microorganismos de su hábitat natural y que tengan que buscar otro huésped que, cada vez con mayor frecuencia, será el ser humano.

P ¿Cree que esta forma de actuar anticipa la llegada de un microorganismo tan letal que ponga en peligro la supervivencia del ser humano?

R Esa es una posibilidad perfectamente plausible.