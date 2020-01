Los directores de colegios e IES exigen al Govern que les devuelva sus fondos

Los directores de colegios, institutos y escuelas de adultos reclaman a Educación que desbloquee sus cuentas y les devuelva sus ahorros y los fondos conseguidos de diferentes fuentes; un dinero que necesitan ya que, recuerdan, el presupuesto asignado por el Govern "es totalmente insuficiente" para pagar todos los gastos que asumen.

Las asociaciones de Primaria, Secundaria y Adultos de las diferentes islas (ADESMA, ADESPI, ADIPMA, ADIPME, ADIPE y ADAIB) hicieron público ayer un comunicado conjunto en el que reclaman "revertir la medida adoptada para devolver a los centros sus asignaciones iniciales".

Solicitan para ello "a todas las fuerzas políticas" que se pongan de acuerdo para revisar los presupuestos de 2020, dando a la educación "el valor fundamental que supone". Proponen iniciar reuniones con los equipos directivos para poder llegar a acuerdos y que los centros puedan ejercer una gestión económica "con autonomía con unos remanentes sostenibles durante la legislatura".

Los responsables de los centros recuerdan que todos presentan sus cuentas a 31 de diciembre y que la conselleria de Educación las ha aprobado de forma reiterada, con lo que entendían que se "les animaba a continuar con esta gestión".

Dolidos con Educación

Por eso, aseguran ahora que "duele" saber que Hacienda hace cuatro años que vigilaba sus cuentas, pero "duele más", indican, "que la conselleria de Educación no haya comunicado a todos los centros esta circunstancia". A todos no, matizan, ya que a algunos centros sí se les había dejado caer que tenían demasiado remanente, aunque no se les había dicho que se les iba a sustraer de las cuentas de 2020.

Las asociaciones firmantes del comunicado critican el cambio en las reglas del juego: la Conselleria "no ha cambiado el redactado de su manual de gestión económica, que en ningún lugar habla de cantidades máximas de remanente".

La acción adoptada por Educación, denuncia, "contradice el espíritu de autonomía de centro que tantas veces hemos escuchado en las reuniones mantenidas con los representantes de la Conselleria".

Las asociaciones recuerdan que los equipos directivos son educadores que circunstancialmente hacen de gestores" y que en el caso de los centros de Primaria asumen esta tarea sin contar con la figura de un administrativo. "La gestión la aprendemos leyendo el manual y con experiencia".

Confianza y planificación

Argumentan que para ser director hace falta "confiar en la preparación y sentido común de los responsables de Educación", así como "claridad de objetivos y planificación económica compartida con los directores".

El comunicado critica que la disposición de los presupuestos que ha permitido a Educación dejar de ingresarles estas cantidades con la que ya contaban se aprobó "en el último momento y sin informar en tiempo y forma a los centros".

Los centros gestionan la partida de funcionamiento para realizar su trabajo "de forma eficaz y correcta" y también para poder hacer frente a gastos imprevisto o inversiones planificadas (como adquirir material informático). Argumentan que todos intentan tener remanente para pagar imprevistos, "algo que normalmente no realiza la Conselleria".

Por eso, defienden que ese colchón "no es signo de ineficacia de gestión, sino de previsión y eficiencia". Recuerdan que en legislaturas pasadas tuvieron que usar esos ahorros para poder pagar sus facturas (y en algunos casos, subrayan, no bastaron) ante los impagos y recortes del Govern.

Los remanentes "no son reales"

Razonan además que hay un desfase entre el año y el curso escolar con lo que los remanentes de los que parte Educación para hacer "ajustes de presupuesto" no son reales. Señalan además que tampoco tienen disposición real de todo el dinero que está en su cuenta: muchas cantidades son para un fin concreto (como los programas Erasmus+, las becas de comedor...) y parte de los fondos son aportados por las familias, por ejemplo para salidas y viajes.

"Para ser justa la Administración no debería haber tenido en cuenta las aportaciones de las familias", que en la mayoría de casos sirven para afrontar gastos de otro modo inasumibles dado que "el presupuesto asignado por la Administración es totalmente insuficiente".



Fapa



La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) colgó ayer un nuevo comunicado sobre "el recorte" a los centros educativos, en el que subraya su rechazo a las formas de la conselleria de Educación: "Ni negociación, ni diálogo, ni pedir opinión, ni estudiar la casuística de cada centro". La federación lamenta que se ha aplicado "sin informar" una "solución general" cuando debería haber "investigado, comunicado y hablado con los centros concretos para encontrar las soluciones adecuadas o incluso si fuera necesario aplicar las medidas correctivas oportunas". Recuerda además que la ley de presupuestos no fija la obligatoriedad de que el Govern se quede ese remanente sino que habla de que "puede" hacerlo, con lo que ha sido una decisión "política".