Se gasta los mil euros de un premio en un pendiente

Los golpes de suerte no suceden cada día, pero hoy era el momento de Lucía Manzanedo. Esta clienta de la histórica Mercería de la Veneciana perdió un objeto con alto valor sentimental: un pendiente. Su marido le había regalado unos pendientes cuando tuvo a sus hijos y lleva diez años queriendo volver a emparejarlo.

Manzanedo se encontraba comprando ropa interior en este comercio cuando le dieron una participación del sorteo de 1.000 euros que organiza la Patronal de las Empresas Minoristas (PIMECO) entre los consumidores de la calle Sindicato para fomentar el pequeño comercio. Aunque en ese momento no lo hubiese pensado, entrar en la mercería sería una decisión que le cambiaría su vida: por fin podía recuperar el otro pendiente.

Una de las condiciones era que se tenían que gastar en tres horas, pero no necesitó más de media. Sabía perfectamente en qué los iba a invertir y no dudó ni un segundo en dirigirse a la Joyería Moyà para comprar el pendiente faltante. El objeto tiene una gran simbología y llevaba mucho tiempo queriendo emparejarlo.

"No me considero una consumidora habitual de joyas pero es muy importante para mi volver a llevar estos pendientes. Me los regaló mi marido cuando tuve a mis hijos y fue muy bonito. He tenido mucha suerte de poder tener esta oportunidad", valora.

Sobre la evolución de la calle Sindicato estos últimos años, señala que ha sido "muy positiva" y que hay tiendas interesantes. Por el contrario, considera que, al ser arquitecta, se fija en los detalles y que faltan mejoras en este ámbito. "Debería haber más unidad y sentido en la arquitectura de la calle. Sé que es difícil porque hay muchos comercios, pero es muy importante", propone la afortunada.

No es la primera vez que la patronal Pimeco lleva a cabo este tipo de sorteos para fomentar las ventas en el pequeño comercio. "En enero organizamos un sorteo parecido pero estaba limitado a 100 euros en cada comercio. En este caso podía distribuir el importe como quisiese", ha informado Rocío Gómez.