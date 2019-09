Armengol, entre los presidentes que concedieron entrevistas de pago en The Guardian

La presidenta del Govern, Francina Armengol se encuentra entre los cinco presidentes autonómicos que concedieron entrevistas de pago por The Guardian. De la misma manera que el presidente valenciano, Ximo Puig, la líder del ejecutivo balear forma parte de los líderes cuyas entrevistas han sido eliminadas de la página web del prestigioso rotativo británico por tratarse de "contenido comercial".

El listado de presidentes, adelantado por el digital Eleconomista.es, y en el que figuran hasta cinco presidentes autonómicos incluye a Francina Armengol, algo que ha podido confirmar este diario. Si se accede al enlace de la entrevista publicada el pasado 26 de abril de 2016 en la página web de The Guardian a la presidenta de Baleares, el contenido ha sido eliminado, lo que el rotativo justifica señalando que "el contenido publicitario fue publicado como parte de un acuerdo comercial y financiado por un anunciante". "La política de The Guardian es eliminar el contenido pagado al finalizar estos acuerdos", se puede leer en el aviso que aparece en lugar de la entrevista.

"Aquí tenéis una entrevista que me hizo The Report Co (la empresa intermediaria de elaborar el contenido de pago publicado en The Guardian) para The Guardian", compartió Armengol en sus redes sociales la entrevista. Una entrevista en el que ya se advertía que el contenido era pagado. Cabe recordar que en el caso del presidente valenciano Ximo Puig, el coste de la entrevista fue de 43.000 euros, según ha admitido la Generalitat.

En un comunicado emitido esta tarde, el Govern niega que existiera "contraprestación económica o publicitaria ni por parte del Govern ni de ningunos de sus entes instrumentales". No obstante, no explica quién sufragó el coste del contenido elaborado The Report Company publicado en espacios de pago de The Guardian.