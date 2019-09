El Pacto da a Sánchez hasta noviembre para abonar los 177 millones a Baleares

El Pacto abre la puerta a reclamar los 177 millones en los tribunales si el próximo uno de noviembre no hay noticias de los 177 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez adeuda este año a Baleares. El PSOE ha anunciado hoy que aceptará introducir una enmienda presentada por Més para endurecer la iniciativa presentada para exigir la deuda y que acota el margen que dan los partidos de la izquierda en las islas para recibir los fondos pendientes de la mejora de la financiación y una mensualidad del IVA.

El Parlament debatirá y votará mañana una proposición no de ley presentada por PSOE y Podemos para exigir los 177 millones paralizados por la prórroga de los presupuestos y el bloqueo político en Madrid. La iniciativa, con la que los socialistas baleares pretendían exhibir su malestar con Sánchez, no contaba inicialmente con el apoyo de Més que lo consideraba "humo" y un "lavado de imagen".

Sin embargo, los ecosoberanistas han anunciado hoy que la apoyarán si se aceptan dos enmiendas suyas: una para exigir en lugar de instar y la otra para "acotar los plazos antes de estudiar otras medidas". En este sentido, Més propone que si el uno de noviembre no hay noticias de los 177 millones empezar a "estudiar otras medidas", entre las que entienden que está "la vía judicial".

Mientras Podemos no ha querido adelantar si aceptaría o no la enmienda -"hay que debatirlo"-, desde el PSOE, su portavoz, Silvia Cano, ha anunciado que "aceptarán las dos enmiendas que ha presentado Més" para "estudiar otras medidas si el uno de noviembre no se ha llegado a un acuerdo" con Madrid. "Lo que plantea Més son otras medidas, y la vía jueucual es una de las medidas a estudiar", ha admitido Cano.

Desde la oposición, el PP había presentado una enmienda casi idéntica a la de Més, aunque más concreta, en la que defendía acudir a la vía judicial si día 30 de octubre no se han abonado los 177 millones. Por su parte, El Pi ha tildado de "tomadura de pelo" la iniciativa de PSOE y Més, señalando que con ella sólo quieren "tener la consciencia tranquila".



"Cómo cuadrará los números"



El pleno de hoy en el Parlament volverá a estar marcado por las cuentas del Govern, ya que además del debate de esta iniciativa, comparecerá la presidenta Francina Armengol para abordar la situación financiera del archipiélago y el portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, interpelará a la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, por la situación en las cuentas. Además, la consellera comparecerá por la tarde para informar de sus líneas maestras para la actual legislatura.

"Primero hay que tener claro que la comparecencia no es voluntaria, comparece después de que el PP lo pidiera y otros partidos lo apoyaran", señaló ayer el líder de los populares Biel Company, que acusó a la presidenta de "intentar desviar la atención" hablando de la infrafinanciación, cuando "lo que tiene que explicar es cómo arreglará el agujero de 500 millones". "Los 177 a lo mejor se pueden arreglar, pero luego hay otros 330 que son exclusivamente suyos", apuntó el presidente del PP balear.

Mientras desde Ciudadanos, su portavoz, Marc Pérez-Ribas, consideró "inaudito que aún no sepamos de dónde va a ajustar el Govern", el portavoz de El Pi, Jaume Font, apuntó que "si la presidenta viene aquí es para decir cómo cuadrará los números y qué tocará".