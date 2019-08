Fina Santiago: "En Bellver, Més no firmó lealtad a Pedro Sánchez"

Fue esta semana la encargada de poner en marcha el dispositivo para alojar a los migrantes del Open Arms en Mallorca, aunque finalmente no llegaron al desembarcar en Lampedusa. Se muestra crítica con las políticas del PSOE en Madrid y recuerda que su partido, Més, tiene una reflexión interna pendiente

P ¿Le costó convencer a Armengol de que se ofreciera para recibir al Open Arms?

R Para nada. De hecho, la posibilidad de que el barco llegase a Palma la anunció la presidenta.

P Creía que la propuesta era suya.

R Este Govern siempre ha estado dispuesto a jugar el papel que le toca jugar en este tipo de operaciones. Sucedió la pasada legislatura con el Aquarius, con la llegada de Josefa y ha ocurrido en esta con el Open Arms. Quien ha hecho la oferta siempre ha sido la presidenta del Govern, como máxima autoridad, y la gestión de buscar un lugar adecuado nos correspondía a nosotros y así lo hicimos con el Seminari Nou. Siempre ha sido una decisión conjunta que no se ha discutido ni medio minuto.

P Criticó a Madrid y recibió la contestación de la socialista Sofía Hernanz. ¿Continúa pensando que el Gobierno podía haber hecho más?

R Sigo pensando lo mismo y Madrid debía haber tomado medidas desde el día en que Italia se negó a que el Open Arms atracara. Lo de Sofía Hernanz es una anécdota. Yo hice una crítica política respetuosa. Pero el tema de hoy es la amenaza de sanción del Gobierno al Open Arms y nosotros estamos del todo en contra de esta postura. La lealtad a Pedro Sánchez no está firmada en ninguno de los acuerdos de Bellver y cada vez que Pedro Sánchez realice una política que Més considere que no es pertinente, la vamos a criticar. Si es adecuada tendrá nuestro apoyo. Con el Open Arms Sánchez no estuvo a la altura.

P ¿Eso significa que Més será más reivindicativo que antes?

R Yo creo que Més siempre ha sido crítico con posicionamientos de Madrid. Lo que ha ocurrido es que los primeros tres años mandaba el PP de Rajoy y tenía más impacto cuando una crítica la hacía la presidenta en vez de un conseller. Siempre seremos críticos con Madrid, gobierne quien gobierne, ya que nosotros no tenemos ningún pacto con Pedro Sánchez. El PSOE, con determinadas políticas de Sánchez, será más prudente y se notará más la voz de Més al haber un silencio de los socialistas que no existe cuando gobierna el PP.

P ¿Qué le diría a quienes critican al Govern por la acogida y vinculan a Open Arms a las mafias de migrantes?

R Yo les preguntarían qué solución proponen. Cuando hay tráfico de trata de mujeres nadie duda de que se debe colaborar con ellas, ya que son las víctimas. Cuando una persona es víctima de tráfico de seres humanos también debemos ayudarla. La responsabilidad de luchar contra las mafias la tienen los políticos y las fuerzas de seguridad. No puedo creerme que la Interpol no sepa cómo se manejan estas mafias cuando un señor, por ejemplo de Nigeria, puede contactar con ellas. Por consiguiente, debemos luchar contra las mafias y apoyar a sus víctimas.

P Sorprendió el rápido acuerdo con el Obispado para alojar a los migrantes en el Seminari Nou.

R Mantenemos muy buena relación con el Obispado para colaborar en todo lo que sea necesario. El Seminari Nou es un espacio que está vacío, muy preparado para acoger a personas y era el lugar más indicado. Yo misma llamé al obispo Taltavull y dio su aprobación enseguida. No nos tiene que extrañar esta colaboración por los valores cristianos que representa el Obispado en la ayuda a las personas necesitadas.

P Temían algún brote de xenofobia con los migrantes del Open Arms en Mallorca.

R La verdad es que no tenemos indicadores de que se pudieran producir, ni creo que la ciudadanía esté en esta actitud. Todo lo contrario. A excepción de partidos que están haciendo bandera del padecimiento de la gente, el resto de ciudadanos entiende perfectamente que a estas personas se las debía atender por una cuestión humanitaria.

P ¿Le preocupa tener que hacer recortes en servicios sociales por la situación que provoca en las arcas del Govern la falta de Gobierno en Madrid?

R Es cierto que tenemos conflictos de tesorería por la falta de Gobierno en Madrid y un dinero que nos corresponde, no ha llegado. Confiemos en que se constituya un nuevo Ejecutivo y esto se arregle. De todas formas, mi postura clara es que ni en sanidad ni en servicios sociales ni en educación se deben producir recortes. La presidenta dijo públicamente que se garantizarían los servicios básicos y, además, tenemos unos acuerdos de Bellver donde se marcan unas líneas básicas en servicios sociales que se tendrán que cumplir. Tal vez no podamos ir al ritmo que desearíamos, pero recortes no habrá.

P ¿Cuántos beneficiarios y qué ayudas se dan en Baleares a la dependencia?

R En prestaciones económicas a familiares cuidadores en el mes de junio había 14.217 beneficiarios y la nómina de dependencia, que son las ayudas económicas, está en torno a los 2,85 millones de euros. En 2015 había solo 7.844 beneficiarios. En prevención a la dependencia hace 4 años nos encontramos a 84 personas y hoy hay 2.373. En teleasistencia había cero beneficiarios hace cuatro años y en la actualidad hay 5.875. En ayuda en domicilio nos encontramos a 123 personas y ahora llegan a casi 1.000. En centros día había unas 900 personas y ahora superan las 1.800. Hemos incrementado los beneficiarios de los servicios de la dependencia en más de 9.000 personas y vamos a seguir en esta línea. Prueba de ello es que hemos crecido en unas 700 plazas residenciales en cuatro años mediante conciertos con la privada y acuerdos con los ayuntamientos.

P Una de sus batallas en el pasado mandato era que con dinero de la ecotasa se construyeran residencias. ¿Sigue en ello?

R Sí. Este año volveré a insistir en esta batalla. Lo que pretendía eran equipamientos sociales, ya que el suelo es muy caro en Balears por la presión turística. Las viviendas sociales sí que entraron y las residencias no, pero seguiremos en ello, ya que en estos momentos todas las residencias, tanto públicas como privadas, están al cien por cien y debemos construir. Es cierto que tenemos en marcha una decena de proyectos de obra importantes en todas las islas, pero es preciso construir más residencias para gente mayor y la ecotasa debe servir para ello.

P La Ley de Familia debe garantizar los derechos a las familias vulnerables. ¿Cómo se desarrollará esta norma?

R En los presupuestos del Govern ya ha habido una protección de tipo económico para estas familias, con desgravaciones en tasas e impuestos. Ahora estamos trabajando en la equiparación de familias monoparentales con dos hijos con las familias numerosas, que ya está muy avanzado y negociado con los consells insulares. Además, el viernes se aprobó el decreto para ayudas económicas a los huérfanos de familias víctimas de violencia de género y violencia doméstica. Esta ley es muy transversal y ya hay familias que gracias a ella tienen más puntos para las ayudas, por ejemplo, en becas de comedor.

P ¿Cuántas personas reciben la renta social garantizada?

R El pasado més de julio fueron 8.313 beneficiarios, de los cuales 2.141 son familias que cobran unos 600 euros. El resto son pensiones no contributivas que complementan la pensión que paga el Estado. Todo ello supone un coste anual de 21 millones y nuestro objetivo es seguir incorporando perfiles de personas vulnerables.

P ¿Fina Santiago estará en el congreso de Més de noviembre?

R Claro que asistiré. Sobre si yo optaré o no todavía estamos hablando de cómo se perfilará todo, de si se modificarán los estatutos o se realizarán otras propuestas.

P ¿Teme que se reproduzcan las batallas internas del pasado mes de julio en el congreso?

R Lo de batallas internas es un tema que os encanta a los periodistas. Més no debe aspirar a ser un partido vertical, como son otros partidos, donde hay un solo líder y una ejecutiva muy cohesionada en torno a esta figura. Nosotros queremos ser horizontales y esta horizontalidad se debe transmitir tanto en el liderazgo como en la pluralidad de pensamiento. El reto de Més es saber discrepar públicamente y no nos podemos convertir en un partido clásico jerarquizado. Nuestro espectro político, del que nos unen unos ejes centrales, también es muy variable y debemos tener la capacidad de expresar la pluralidad sin que esto suponga ninguna batalla ni confrontación.

P Las heridas, tras la crisis del mes de julio por el veto a Fina Santiago y Miquel Ensenyat de la ejecutiva, están cerradas?

R Una de las conclusiones de la asamblea es que debíamos enfocar la coalición hacia el 2023, pensando en nuevos liderazgos, pensando en recuperar a los votantes que en 2019 no confiaron en Més. En aquel momento se optó por lo más urgente, que era constituir el Govern y el resto de instituciones. Queda pendiente esta reflexión con calma en vistas a las próximas elecciones.

P ¿Hay cantera en Més para estos nuevos liderazgos? ¿Habrá sorpresas?

R Hay cantera y no sé si habrá sorpresas o no. En estos momentos todos tenemos varias personas en la cabeza. También es cierto que un nuevo líder se debe dar a conocer y nos conviene impulsarlo cuanto antes para que esta persona se pueda consolidar.

P ¿Iniciativa Verds, de la cual usted es la máxima repesentante, ha estado a punto de romper con Més en esta crisis?

R No, nunca. Iniciativa Verds viene de una ruptura con Esquerra Unida para constituir Més y es la apuesta política de toda la gente que dimos el paso. Por consiguiente, Iniciativa Verds siempre luchará en favor de Més. Otra cosa es que internamente luchemos para que las políticas más sociales y ecologistas estén presentes.

P Usted y Miquel Ensenyat han pasado de rivales a aliados.

R Si creemos en unas primarias que no estén cocinadas, siempre serán una confrontación entre gente del mismo partido, pero luego hay que tener la capacidad de que esta confrontación no afecte. Yo con Miquel Ensenyat puedo estar de acuerdo con determinados temas y en otros no estaré y es lógico manifestarlo en una formación como Més.

P Declinaron la recepción real

R Fue una decisión del partido y no por los Reyes. Se trata de una recepción privada, donde solo se mira cómo va vestida la gente y de pura promoción de la Casa Real. Yo misma estuve en una inauguración con la Reina de un proyecto de carácter social.