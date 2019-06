Campos niega la crisis en Vox pero anuncia ahora que no habrá acumulación de cargos

Pere Joan Oliver

"No hay crisis". El presidente y líder de Vox en Baleares, Jorge Campos, niega la crisis en las filas de su formación y ciñe los movimientos a la fusión de su partido Actúa Baleares con Vox. No obstante, pese a la negativa, el líder de la extrema derecha ha anunciado que no habrá acumulación de cargos por lo que sus números dos y tres en el Parlament, Idoia Ribas y Sergio Rodríguez, ambos también concejales, deberán renunciar a uno de sus cargos "en los próximos meses". Una exigencia que precisamente se apuntaba como origen de la crisis interna en Vox.

Según ha adelantado hoy el diario El Mundo, Campos ha destituido a todo el comité ejecutivo del partido en medio de las críticas por la acumulación de cargos del secretario de organización, diputado en el Parlament y concejal en Cort, Sergio Rodríguez. Entre los ceses estarían desde la diputada en el Congreso Malena Contestí hasta el que fue su candidato al Senado y padre de uno de los guardia civiles asesinado por ETA en Palmanova, el doctor Antonio Salvà, entre otros. Un extremo que ha confirmado este diario.

Sin embargo, Campos ha negado en los pasillos del Parlament la crisis interna y ha rebajado la destitución del comité ejecutivo al "cierre de un grupo de Whatsapp", una decisión que ha atribuido a la reorganización interna del partido, en proceso de integración de su marca original Actúa Baleares con Vox. Una de las cesadas, Malena Contestí, ha respaldado a través de las redes la versión de Campos.

Pese a negar la crisis, Campos ha adelantado que no habrá acumulación de cargos ni de sueldos, lo que supone que Ribas o Rodríguez deberán abandonar uno de sus dos cargos en la actualidad. ¿Cuál de los dos? "Eso lo vamos a ir viendo", ha zanjado en declaraciones a los medios.