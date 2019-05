Costas conoce desde hace un año la cueva ocupada de Son Verí

Demarcación de Costas conoce desde hace más de un año que un extranjero, por falta de medios económicos, ha convertido una cueva de Son Verí en su vivienda particular, tapando algunas zonas protegidas con piedras y cemento. Según confirmaron ayer fuentes del Ayuntamiento de Llucmajor, la Policía Local del municipio, al tener conocimiento de estas obras irregulares, realizó una visita y habló con el extranjero. Confirmó que había convertido esta zona protegida de la costa en su vivienda particular, construyendo una puerta y levantando una especie de pared con piedras para evitar la entrada de extraños. Debido a que el Ayuntamiento carece de competencias en temas de obras ilegales ubicadas en la costa, no se pudo adoptar ninguna decisión sancionadora. La Policía Local realizó el correspondiente informe, en el que se detallaba el resultado de la visita, y se remitió al organismo competente, que corresponde a Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

En estos momentos la plaza de jefe de costas en Balears no está ocupada por ningún responsable, a la espera de que se designe dicho cargo público. Por tanto, ninguna persona con competencias sobre estas construcciones irregulares pudo dar explicaciones de la razón por la que, hasta ahora, no se había actuado. La persona que ha convertido esta zona natural, ubicada frente al mar, es un ciudadano polaco, albañil de profesión, que llegó a Mallorca hace un año y medio. Este hombre aseguró que ha limpiado la zona y que ha ido recogiendo los materiales que iba encontrando por las basuras para reutilizarlos e ir utilizándolos para construir esta casa.



Paul señaló que a su llegada no encontró ningún sitio donde poder habitar, entre otras cosas, por el alto coste de las viviendas de alquiler. Las primeras noches las pasó durmiendo en bancos públicos, hasta que casualmente encontró esta cueva y decidió convertirla en su vivienda. El hombre, gracias a sus conocimientos de construcción, ha ido habilitando el área y la ha convertido en una confortable casa. Ha dividido la vivienda en diferentes estancias y ha separado la zona de la cocina con el área de descanso. Ha construido una especie de sala de estar, con dos sofás y una televisión. En el exterior también ha construido una zona para realizar sus necesidades y otra donde se asea. La vivienda ilegal está relativamente bien camuflada y es difícil localizarla desde el paseo peatonal que discurre por la primera línea de Son Verí. El extranjero también ha construido con pesadas piedras una escalera para facilitar la entrada en su casa.

Utiliza un generador de gasolina para conseguir electricidad.