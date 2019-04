Casado, en Palma: "No voy a permitir que os conviertan en un apéndice de los Països Catalans"

El presidente del PP y candidato a presidente del Gobierno, Pablo Casado, ha advertido este miércoles en Palma (vea las imágenes) contra los planes del PSIB-PSOE: "al final aquí el PSOE tiene una agenda de ruptura muy clara".

"No soy de aquí pero quiero a Baleares como vosotros y no voy a permitir que os conviertan en un apéndice de los Països Catalans", ha asegurado en el acto central de la campaña electoral para las generales del PP en Baleares, celebrado en Dalt Murada (a un kilómetro escaso del mitin central del PSOE con Pedro Sánchez en el Palacio de Congresos) ante más de 1.500 personas, según el partido.

Casado ha aprovechado esa coincidencia con Sánchez en Palma para reclamar un debate cara a cara: "A ver si quiere debatir conmigo aunque sea aquí en Palma porque le voy siguiendo y no hay manera", ha señalado.

Ha reprochado además al presidente del Gobierno que haya volado a Baleares en avión privado, cuando él, en su visita a Menorca e Ibiza de hace unos días cogió 5 vuelos en un día. "¿Por qué tiene que coger el avión privado, es que no se quiere mezclar con la gente o es que no quiere dar la cara con quien le dice que por qué destruye empleo, por qué te vendes al independentismo, por qué abandonas Baleares, las pensiones y la educación?", ha cuestionado.

Casado ha augurado que vendrá otra vez en verano a despachar con el Rey "como presidente del Gobierno de España y defendiendo al Rey".

Se ha comprometido a que si es presidente del Gobierno acudirán a Baleares "los mejores médicos y los mejores profesionales" porque accederán al puesto por oposición y "sin que nadie tenga que decir que hable catalán, como si al enfermo anestesiado le importara".

El presidente del PP ha defendido que la lengua propia no debe ser "un muro" porque "es una riqueza que hay que preservar y alardear de ello pero no puede ser un barrera para que vengan los mejores".

Se ha referido también a la presencia del portaaviones norteamericano Abraham Lincoln en la bahía de Palma y ha reprochado el antimilitarismo de quienes se han opuesto cuando "quizá no saben que estos portaaviones participan en misiones humanitarias y que España tiene que ser un socio preferente transatlántico en la ONU y la OTAN".

Ha criticado esa "progresía naftalinada", como la oposición en Getxo, "votando en contra de que Juan Carlos I viniera a unas maniobras y al final hubo 2 kilómetros de vascos que querían visitarlos". "Están siempre en realidades paralelas, porque los españoles están con las Fuerzas Armadas", ha asegurado.

Ante un grupo de funcionarios de prisiones, que han acudido al mitin con una pancarta, Casado ha dicho que el PP está a favor de la equiparación salarial entre los cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de que los funcionarios de las cárceles tengan el reconocimiento de agentes de la autoridad para que sean "dignamente tratados, con una remuneración a la altura de su responsabilidad".

En materia de turismo, ha dicho que "cuando el PP esté en el Gobierno de España la turismofobia se va a erradicar" porque apostará por un turismo sostenible "que no ponga impuestos a la innovación".

Ha pedido el voto para el PP para "huir de la división territorial". "O echamos a Sánchez o España se rompe, es sencillo, no hay alternativa", ha advertido.

La primera en intervenir en el mitin ha sido la cabeza de lista al Congreso, Marga Prohens, que se ha referido al poder de convocatoria del partido: "Un saludo a aquellos que decían que no teníamos músculo y que las bases estaban abandonando el partido. Tezanos toma nota, vamos a reventar tus encuestas", ha dicho sobre los datos del CIS.

Prohens ha acusado al Gobierno socialista de haber robado a Baleares "380 millones del Régimen Especial Balear" y a los socialistas del pacto de financiación autonómica injusto que beneficia a Cataluña: "Y a nosotros nos mandaron las sobras", ha asegurado.

Ha alabado a Casado por su compromiso con España y con las islas y por querer cambiar el sistema de financiación injusto y "dotar el falso REB de Armegol de presupuesto".

El presidente del PP balear y candidato a presidir el Govern en las elecciones autonómicas del 26 de mayo Biel Company ha reprochado que al presidente Sánchez "le ha entrado un ataque de cuernos y ha decidido pasar 25 minutos por Ibiza".

También ha criticado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que "con 4.000 millones más de presupuesto esta legislatura que la pasada no ha arreglado problemas de la gente" en transporte, carreteras, depuradoras ni limpieza sino que "los ha agravado". "Y no es lo peor, a lo que han dedicado su tiempo, a prohibir, a perseguir a lo que no piensan como ellos, a ir en contra de la propiedad privada, a ir en contra del turismo y a demonizar a los empresarios", ha asegurado.

Ha reprochado a la socialista que gobierne con un partido que quiere plantear un referéndum de autodeterminación en 2030, como plantea Més "con la connivencia de Armengol, que mira hacia otro lado porque ella también quiere este referéndum".

"No lo va a conseguir", ha advertido y ha asegurado que los mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses están "orgullosos de la constitución y de ser españoles".