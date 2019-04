Armando Bastida: "Lo peor de ser padre es el entorno: todo el mundo sabe criar a tu hijo menos tú"

Enfermero pediátrico y fundador de la comunidad virtual 'Educar con sentido común'. Padre de tres hijos, autor de varios libros y colaborador del portal 'Bebés y Más' participa hoy y mañana en el ciclo 'Cómo educar y no morir en el intento', un evento organizado por Peque Páginas y el Colegio de Enfermería.

P Coordina el blog y el foro 'Educar con sentido común', ¿existe ese sentido en la educación?

R Hay mucha información y mucha es contradictoria. La corriente de nuestros padres era más autoritaria: el niño tiene que aprender a dormir cuando a ti te va bien; el niño tiene que... La corriente actual es más respetuosa con sus ritmos: si no duerme como nos va bien a nosotros, igual es que los niños duermen así... Hay que bajar las expectativas y exigir menos a los niños, no pueden seguir nuestro ritmo. El sentido común es intentar entender cómo son.

P Lo que antes era bueno, los expertos ahora dicen que es malo... ¿Cómo saber por dónde tirar?

R Haz caso a tu bebé. Vienen sin instrucciones, pero sí traen el 'sí' y el 'no'. Si tu bebé está calmado te está diciendo que sí; si tu bebé llora, te está diciendo que no. Tienes que conseguir que vuelva al estado inicial, de calma. Todo viene de la generación anterior: antes se educaba entre todos, era un saber que se heredaba y no había ni libros ni expertos. La sociedad ha cambiado, las familias viven separadas y no crían entre todos. Y aparecieron expertos que empezaron a decir cosas raras, como que tenías que dejarle llorar, darle teta cada tres horas... Con eso consiguieron que los niños molestáramos menos, pero no aprendíamos. Un bebé es una cría mamífero muy dependiente que necesita que alguien le asegure su supervivencia y por eso llora cuando lo necesita.

P En tu casa educas con tu sentido común, pero el niño sale y está la 'tribu que educa', que hoy incluye redes sociales, compañeros... ¿Cómo gestionarlo?

R Es inevitable. No podemos controlarlo todo, pero ten claro lo que sí está bajo tu control. Cuando salga, verá otras realidades y escenarios y realidades a las que tendrá que adaptarse. Y sí, puede haber conflicto. ¿Que llega al 'cole' y toda la clase tiene móvil? Pues yo le explico porque creo que no se lo tengo que dar aún y la relación es de confianza al final lo entienden.

P ¿Es inevitable algún 'porque te lo digo yo que soy tu padre'?

R Cuando nosotros lo pasábamos mal nos decían 'no llores, no pasa nada', y ale. No sabemos movernos en el conflicto,el enfado y la tristeza. Y en estas situaciones con nuestros hijos, no sabemos reaccionar, perdemos la paciencia rápido y saltan estas frases automáticas. Es normal, pero es necesario ser consciente y saber por qué y tratar de que la próxima vez no salgan. Es mejor conectar con su necesidad y explicarle por qué no podemos o no queremos darle eso que quiere. Si ellos ven que entiendes su enfado, lo entiende: No me lo das pero respetas mi emoción, no me la niegas.

P ¿Los niños ganan batallas por agotamiento de los padres?

R Si por insistencia consiguen algo, van por ahí. Y si mamá no me lo da, pues se lo pediré a papá. Igual que los adultos: hablaré con la persona que puede conseguirme lo que quiero. Se adaptan. No son conscientes de si algo es bueno o malo para ellos, ellos intentan conseguirlo. No usaría la palabra batalla, son sus necesidades y ellos las sienten como importantes.

P 'Uy, ¿le vas a dar eso'; '¿Esto lo haces así?' o 'Pues yo contigo lo hice así y me funcionó'... ¿Cómo sobrellevar este tipo de comentarios sin frustrarse?

R Lo peor de ser padre es el entorno. Hay gente que lo dice: las noches son duras... pero lo peor es la gente, todo el mundo sabe criar a tu hijo menos tú. El conflicto se da mucho entre madres y abuelas: 'Nosotros lo hicimos así y no has salido tan mal'. Se sienten cuestionados por el simple hecho de que lo hagas diferente. Y eso a la gente le duele. Es complejo. El problema es que te den consejos que no has pedido.

P Con la lactancia surgen muchos comentarios así y muchas madres se sienten cuestionadas

R La que no da el pecho puede sentirse presionada; la que lo da pasados los ocho meses también, cuando le preguntan si no debería dejarlo; la que quiere dar el pecho y no puede lo pasa fatal... La promoción e información sobre la lactancia materna es necesaria para que la mujer decida libremente.

La mayoría quiere amamantar, pero cuando tiene un problema no siempre sabe a quién acudir. Los niños instintivamente saben mamar, pero a amamantar se aprende por imitación y observación y como han pasado décadas de pocas mujeres dando el pecho o haciéndolo en sus casas, pues no han visto cómo se hace y hay profesionales desactualizados que no saben ayudarlas.

P ¿Qué opina de la ampliación del permiso para los padres?

R Es buena noticia, pero los padres no hemos luchado en absoluto esto mientras que las mujeres llevan mucho tiempo reivindicando un permiso más largo. La recomendación es dar el pecho al menos seis meses pero si a las 16 semanas te tienes que ir a trabajar esto se complica muchísimo. Y a las 16 semanas tienes aún un bebé pequeñito y super dependiente, y madres y bebés lo viven fatal. Y creo que no servirá para evitar la discriminación, porque si ambos tenemos los mismos permisos, se les seguirá discriminando a ellas.

En Suecia cada año se informa, como algo positivo, de cuántas horas se han dado para que los padres salgan del trabajo para cuidar a sus hijos. En Finlandia, cuando los padres faltan a las reuniones del colegio, los servicios sociales se preguntan qué está pasando. Aquí es impensable, no hay conciencia sobre el valor de cuidar a los niños. Hace falta cambiar la mentalidad.