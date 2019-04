Uno de los primeros padres en acogerse a la ampliación del permiso: "Es un gran avance poder disfrutar de ocho semanas"

Los progenitores distintos de la madre biológica de todos los bebés nacidos a partir de este lunes podrán disfrutar de hasta dos meses de permiso por el nacimiento y cuidado de los hijos.

Es el caso de Ivo Rodríguez Ferrer, uno de los primeros mallorquines que se beneficiará de esta ampliación. Asegura sentirse "muy contento" de poder pasar todo el tiempo con Lluc, que nacía ayer en Son Espases a las 8:55 horas con 3,3 kilos. La situación no fue la misma con su hijo mayor, ahora de tres años, pues entonces el permiso tan solo era de dos semanas, un tiempo insuficiente según Ivo. "Después de quince días no eres consciente todavía de lo que pasa, te cuesta asimilarlo", relata. Lamenta que su pareja, Isabel Borrego, se quedara sola con su hijo a los pocos días de su nacimiento, cuando "ella todavía no está recuperada. Lo llevas lo mejor posible, pero pasas muchos momentos de crisis y de pena", asegura con pesar.

En dos años y medio este permiso se ha cuadruplicado, antes de ese periodo solo se disponía de dos semanas de baja y desde este lunes se ha pasado de las cinco a las ocho semanas, algo que socialmente es "un gran avance", en palabras de Ivo, quien, aunque encantado por la ampliación del permiso, asegura que todavía queda mucho por hacer: "Estamos lejos de que nos podamos implicar al cien por cien y de que, por lo tanto, la crianza de los hijos sea algo equitativo".

Este administrativo mallorquín trabaja con su hermana en un negocio familiar y podrá disfrutar de las ocho semanas seguidas, algo "muy importante", según explica, pues considera que "es fundamental estar a tiempo completo al principio". Sin embargo, se establece que solo las dos primeras semanas deben disfrutarse de forma ininterrumpida tras el parto, las seis semanas restantes se pueden disfrutar de forma interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la baja obligatoria de quince días hasta que el hijo o la hija cumpla el año.

Este permiso, retribuido al cien por cien, es intransferible, lo que significa que si el padre no lo disfruta no puede cederlo a la madre.

Pendiente de convalidación



Es necesario resaltar que la continuidad del nuevo permiso, que se ha recogido en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación aprobado por el Gobierno recientemente, depende de que sea convalidado o no por la Diputación Permanente del Congreso -órgano que funciona al estar disuelta la Cámara-. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Igualdad precisaron ayer a Europa Press que la entrada en vigor será efectiva, al menos, hasta que se tome la decisión, al tiempo que señalaron que no se contempla el escenario de que el Parlamento lo tumbe. Precisamente está prevista una reunión de la Diputación Permanente mañana día 3 de abril, dos días después de la entrada en vigor de los permisos. Previsiblemente este día se decidirá si se convalida o se deroga el decreto ley.

La política social que encarrila en estos momentos el actual Gobierno busca que el permiso de paternidad se amplíe de forma progresiva: estaba previsto que se elevara a ocho semanas en 2019, lo cual ya se ha puesto en marcha desde ayer; a doce en 2020 y a 16 en 2021, igualándose así al de maternidad.

"No sé si es cosa de la precampaña, porque ha sido un poco in extremis, pero no critico que así sea, así vamos por el buen camino", concluye Ivo, uno de los primeros privilegiados que gracias a la ampliación del permiso va a poder disfrutar de ocho semanas para cuidar del pequeño Lluc.