Los abogados salen hoy a la calle para reclamar que se pague al Turno de Oficio

Los abogados del Turno de Oficio de Baleares se concentrarán hoy, a la una y media de la tarde y en la puerta de los juzgados de Sa Gerreria de Palma y de los juzgados de Maó, para protestar contra el ministerio de Justicia, que les debe más de un millón seiscientos mil euros de sus retribuciones desde el pasado noviembre. A la concentración de Palma está previsto que asistan el decano del ICAIB (Colegio de Abogados de Baleares), Martín Aleñar, y otros miembros de la Junta de Gobierno.

El Ministerio, presidido por la fiscal en excedencia Dolores Delgado, dejó de pagar a los más de 750 abogados del Turno de Oficio de las islas el pasado noviembre, cuando liquidó las retribuciones que tenía impagadas desde junio del 2018.

Las concentraciones son la antesala de posibles paros parciales del Turno de Oficio de Baleares, en el que participan más de 750 abogados y que brinda asesoramiento legal a personas sin recursos económicos en todas las jurisdicciones. Las huelgas parciales se harán a partir del viernes 29 y si Justicia antes no se aviene a abonar los atrasos, que afectan a las comunidades que, como Baleares, no tienen competencias en medios humanos y materiales de la Administración de Justicia. En las islas se prestan una media de entre 110 y 120 asistencias gratuitas por día.

Las "paradas de servicio" afectarán a todas las asistencias que no sean de detenidos, juicios con presos, de víctimas de la violencia machista o de menores. Los juzgados de guardia quedarán atendidos, pero no se acudirá a juicios en los que no haya reclusos como acusados, ni a declaraciones o trámites sin detenidos o presos. En una segunda fase de las movilizaciones se podrían producir paros parciales a lo largo de la mañana y solo se atenderían los casos con menores, víctimas de la violencia de género y presos.

Todavía no están fijados los días de los posibles paros parciales del Turno de Oficio.