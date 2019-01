Antoni Pastor: "Font me dijo que no contaban conmigo, por eso no me presento a las primarias de El Pi"

Retirada momentánea de la política de Antoni Pastor. El portavoz de El Pi en el Consell y exalcalde de Manacor anuncia que no optará a las primarias de su formación para ser candidato al Parlament o al Consell. Asegura que en la formación regionalista "no cuentan conmigo" y por ello ha decidido hacerse a un lado: "No quiero cerrar ninguna puerta a volver a la política, pero en estas elecciones no creo que participe en ningún proyecto". También descarta volver a la política municipal de Manacor con un partido independiente, pese a que ha tenido ofertas. A la pregunta de si ha sido tanteado para el PP de Biel Company,Pastor se muestra tajante: "No".

Las relaciones entre Pastor y la cúpula del partido son tirantes desde hace tiempo y el exalcalde de Manacor ya no quiso participar ni en el comité de dirección ni en el comité ejecutivo. "En el mes de septiembre me reuní con Jaume Font y Antoni Amengual (conseller en el Consell) porque querían saber cuáles eran mis intenciones en las elecciones. En ese encuentro Font me dijo que había gente en el partido que no quería que yo estuviera en las listas y, por ello, no contaban conmigo para las candidaturas. Puede que los motivos sean mi renuncia a participar en el comité de dirección y en el ejecutivo, pero también pienso que no encajo en lo que ellos (Font y Melià) piensan", asevera Pastor.

Sus intenciones son las de terminar la legislatura en el Consell como portavoz. Su compañera en el Consell y alcaldesa de Porreres, Xisca Mora, será la candidata a la institución insular. Al plantearle a Pastor sobre si puede haber un cambio en la portavocía de El Pi en el Consell, para impulsar a Mora, afirma: "Creo que sería un poco fuerte que decidan relevarme de portavoz. Durante estos cuatro años he seguido la línea del partido, pero el portavoz lo deciden los miembros del grupo insular y si Mora y Toni Amengual quieren, pueden relevarme".

Pastor no quiere hablar de si se ha sentido arrinconado por su partido: "No quiero crear polémicas en estos momentos. Yo en el PP me fui al grupo mixto desde un partido que tenía 35 diputados y allí sí que me sentí arrinconado por una formación liderada por José Ramón Bauzá que no cuadraba para nada con mis pensamientos. La decisión no fue fácil, pero no creo que ahora sea el momento de explicar cómo me siento, ya llegará la ocasión".



¿Se siente utilizado?

"El Pi me utilizó a mí como yo utilicé a El Pi, ya que en 2014 y 2015 consideramos que era la mejor opción", afirma Pastor. El exalcalde de Manacor también hace autocrítica sobre su encaje en El Pi que lidera Jaume Font: "Tal vez yo, por mi forma de ser, no he sabido encontrar mi espacio en el partido y creo que gran parte de la culpa es mía y asumo la responsabilidad de ello. No significa que no siga creyendo en el proyecto, yo soy fiel a mis ideas y hoy por hoy los principios de El Pi siguen definiendo mis ideas políticas, siempre lo he dejado claro".

El pasado viernes 18 de enero Jaume Font presentó su candidatura a las primarias para volver a ser candidato de El Pi. En esta presentación por todo lo alto no estaba Antoni Pastor: "No fui, como ya expliqué, debido a que nadie me invitó. No quiero poner una excusa que no se ajuste a la realidad. Yo supongo que solo fueron convocados los miembros de los órganos de dirección del partido y yo no estoy en ellos".

Pese a este distanciamiento, las relaciones no están del todo rotas: "Le envié un mensaje a Font deseándole suerte, al igual que hice con Josep Melià cuando fue proclamado candidato al ayuntamiento de Palma", apunta.



El futuro de Antoni Pastor

"Ahora mismo -relata el exalcalde de Manacor- descarto estar en política en esta legislatura y también descarto participar en una candidatura municipal de Manacor, pero para el futuro no quiero cerrar ninguna puerta. A mí me encanta la política y después de un tiempo no descarto volver a la primera línea, creo que podré aportar mi experiencia de todos estos años como alcalde, diputado y conseller del Consell".

Añade que tiene sobre la mesa varias opciones laborales fuera de las instituciones y reconoce que su decisión "es difícil", ya que intentar recolocarse en el mundo laboral "a los 55 años es complicado". Pastor tiene unos meses para decidir su futuro después de varias décadas en la primera línea de la política de Balears.