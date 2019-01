La cota de nieve baja a 500 metros y las rachas llegarán a 130 kilómetros por hora

La borrasca que afecta al Mediterráneo se dejará notar el jueves en Mallorca con especial virulencia, con vientos del norte y noroeste que dejarán fuertes rachas de entre 100 y 130 kilómetros por hora, temporal marítimo con fuerte oleaje y heladas en la Serra de Tramuntana, donde la cota de nieve bajará hasta los 500 metros y de producierse precipitaciones podrían registrarse nevadas en cotas relativamente bajas.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares (Aemet) ha decretado la alerta amarilla en toda la isla por fuertes vientos y fenómenos costeros, una alerta que en Menorca es de nivel rojo, el nivel máximo, que podría producir olas de hasta ocho metros de alturas.

El servicio de emergencias 112 recomienda a la ciudadanía máxima precaución, abstenerse de prácticar deportes náuticos, no pasear por zonas costeras ni paseos marítimos del litoral y asegurar en las viviendas todos los elementos ornamentales que se sitúan en terrazas y balcones para evitar desprendimientos y males mayores.

La Aemet pone todo el acento de su predicción en el fuerte viento y el temporal marítimo. No se esperan precipitaciones fuertes, sino lluvias que en general serán débiles y ocasionales. Se esperan heladas matinales en la Serra de Tramuntana donde podría nevar débilmente si aparece la lluvia. Las temperaturas marcarán un ligero descenso, con mínimas bajo cero en la Serra (Lluc -1 grado) y en el resto de la isla no superiores a los cinco grados y máximas que no superarán los 12 grados.

Durante el día de hoy las lluvias han dejado registros menores: 12 litros por metro cuadrado en Lluc; 9 en Pollença, 4 en Santa Maria y 3 en Palma, en la estación meteorológica de la UIB.

Las rachas de viento han sido importantes: 112 kilómetros por hora a las tres de la tarde en la Serra d'Alfàbia, en Bunyola; 72 en Palma, en el Dique del Oeste; 65 en Capdepera; 64 en el aeropuerto de Palma y 63 en sa Pobla.