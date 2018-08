Un exoesqueleto para que los pacientes parapléjicos y tetrapléjicos puedan caminar

"Pese a que no tengo, no sé, ha sido una sensación diferente. No solo me he sentido más cómodo sino que creo que este aparato me permitirá mejorar en mi rehabilitación", manifestaba hoytras probar unde fabricación alemana que este centro sanitario sin ánimo de lucro está barajando adquirir para, en palabras de su, "ampliar nuestro arsenal terapéutico".

Con la adquisición de un robot de estas características, prevista para antes de que acabe este año, el hospital Sant Joan de Déu se convertirá en el primer centro sanitario de las islas, tanto público como privado, que dispone de una herramienta terapéutica para pacientes cuya movilidad se ha visto drásticamente reducida por un episodio medular o neuronal.

Con un coste superior a los cien mil euros, el director gerente del centro anima a los inversores privados a financiar parte de este exoesqueleto del que fundamentalmente se beneficiaran, recalca, pacientes públicos del Servei de Salut derivados al prestigioso servicio de rehabilitación del Coll d´en Rabassa.

Susana Holub, jefa de este último servicio, recalca que estos robots pueden ser usados tanto por pacientes parapléjicos como tetrapléjicos, unos aparatos que, destaca, "permiten al paciente ponerse de pie de manera precoz. No hay que olvidar que el ser humano está hecho para estar de pie y caminar".

La responsable de rehabilitación del Sant Joan de Déu detalla que el uso de este exoesqueleto mejora la mineralización ósea así como la activación muscular del paciente. "Además, mientras está de pie caminando, va mirando las cosas que tiene delante así como el paisaje, por lo que también se produce un trabajo cognitivo. Es una terapia dual", añade.

Además, completa la especialista las ventajas de este robot articulado, retrasa la aparición de las temidas úlceras por presión, evita rigideces articulares y previene la aparición de osteoporosis. Por no hablar de que mejora el ánimo y el estado vital de los pacientes evitando trastornos depresivos bastante habituales.

"Y permite caminar a gente que nunca no lo había hecho antes", concluye Holub.