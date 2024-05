Consulta las mejores fiestas de las discotecas de Mallorca desde el jueves 23 al miércoles 29 de mayo

¿No tienes plan para este fin de semana y te apetece salir de fiesta? Consulta la agenda de las discotecas más famosas y marchosas de Mallorca para pasártelo en grande durante la ñumtima semana del mes de mayo.

Zar Society

El viernes 24 de mayo vuelve la mejor experiencia con Welcome to Vibra de la mano de Zar Society . El horario de fiesta es de 23:00 a 6:00 de la mañana y la entrada es de 12 euros. Solo se permite la entrada al recinto de mayores de 23 años. Con la entrada anticipada se incluye una copa para tomar algo.

El sábado 25 de mayo, llegan 'Las Tardes de Zar' a partir de este sábado. La entrada al recinto es gratuita o con dos copas y de 15 euros. El horario empieza a las 19:00 horas y termina a las 23:00 horas. La entrada es gratuita para esta fiesta solo es para mayores de 26 años.

Además esa misma noche llegan las noches del Silenzio Saturday's Night. De 23:00 a 6:00 disfruta de la mejor música actual con la Saturday's Night y las canciones urbanas del momento. La entrada es de 12 euros con una consumición. Solo para mayores de 23 años.

Es Gremi

El viernes 24 de mayo, llega a Es Gremi The Fournies.Ven a descubrir a The Fourniers, una banda de rock mallorquina con influencias de grunge, indie, pop y soul, formada por profesionales sanitarios. Y Electro G, banda familiar que presentará su primer EP "On". ¡Una noche de música auténtica y vibrante! El concierto empezará a las 21:30 y la entrada costará 5 euros.

The fourniers y Electro G en concierto / Es Gremi

Finalmente Electro G no podrá tocar.

El sábado llega uno de los platos fuertes del fin de semana en Mallorca. Uno de los eventos del año para los amantes del heavy metal. No te pierdas la oportunidad de vibrar con el mejor heavy metal de Eveth junto a otras bandas increíbles: Seismo y Lizard.

La fiesta EVETH en Es Gremi / Es Gremi

El sábado 25 de mayo vuelve una de las fiestas más grandes de Es Gremi. SONDER trae a DJ Omaks. DJ OMAKS es conocido por sus sets energéticos y llenos de energía, que combinan elementos de hardtechno, acid y hardstyle. La fiesta empezará a las 23:59 horas y la entrada a la fiesta será de 10 euros.

El próximo martes 28 de mayo vuelve el Micro Abierto de Autorxs de Es Gremi con Susana Aguiló.

Susana Aguiló es compositora autodidacta y ecléctica, éso se aprecia en la variedad tanto de sus temas instrumentales como en sus canciones. Amante de las bandas sonoras y los musicales, en parte así lo refleja su música, influenciada por varios estilos como New age, Neoclásico, Jazz, Pop, Flamenco… Todo empezará sobre las 20:30 horas y es gratuito.

Finalmente y para acabar la semana el miércoles 29 de mayo siguen las Jam Sessions de Es Gremi en Mallorca. Esta vez se podrá disfrutar de la voz y de la flauta de Giselle Valdés. El concierto empezará a las 21:00 horas y es completamente gratuito.

Lunita

El sábado 25 de mayo Lunita da la bienvenida al verano de la mejor manera. Llega la fiesta Tardeo White Party. El tardeo empezará de 17:00 a 22:00 de la noche y las entradas ya están disponibles a 15 euros con dos refrescos.

Por la noche de ese mismo día llega Hostage at Lunita presents Coyu. Además de este dj también se podrán a los mandos de la música Mike Mauro y Agostina Spinelli.

Sabotage

Sabotage abre todos los viernes de 00:00 a las 06:00.

Los sábados la discoteca tiene su propio tardeo de 17:00 a 22:00 horas y por la noche vuelve a abrir de 00:00 a 06:00.

Wave Club Mallorca

El próximo vierrnes 24 de mayo llega a Wave Club Mallorca Brina Knauss. En todo momento, Brina aporta energía positiva a la pista de baile, fusionando su formación clásica con mezclas dinámicas y transiciones intuitivas y emocionalmente inteligentes. Una artista consumada, decidida y excepcional, Brina Knauss rebosa potencial, guiada por algunas de las figuras más influyentes

Kaelum Club

Este es el horario de Kaelum, durante los fines de semana:

Viernes 16:00h-05:00h

Sábado 16:00h-05:00h

Domingos 16:00 a 22:00h

BCM Mallorca

El jueves 23 de mayo llegan a BCM Kungs Presents.Vive la mejor experiencia noctura de Magaluf en BCM Mallorca. La fiesta es sólo para mayores de 18 años.

El próximo viernes 24 de mayo llegan a BCM Cano & Ballesteros. El precio de las entradas es de 35 euros con dos copas hasta pasadas las doce de la noche.

El sábado 25 de de mayo vuelve a las fiestas de BCM Purple Disco Machine Golden New York. Disfruta de una noche épica con los mejores DJs del momento en la mejor discoteca de Mallorca con los Dj's Witty Martin, Karls y Lahox.

